Padre | madre e figlio neonato sconfinano per sbaglio negli Usa | in carcere da due

L'urlo di dolore di una madre : "Il mio bimbo trattenuto in Egitto dal Padre" : Giuseppe De Lorenzo La denuncia di Assunta: il bambino "trattenuto in Egitto dal padre" egiziano. L'appello a Di Maio: "Si attivino le istituzioni" "Io da mamma non ho più un cuore, mi si è liquefatto". L’appello è diretto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non posso vivere senza di lui". Maria Assunta è una mamma che vive e lavora nel Leccese, in Puglia. Da qualche settimana non riesce a vedere il suo bimbo, né ad ...

Pomeriggio 5 - il dramma di Karina Cascella : "Mio Padre beveva e mi pestava - cosa lo ho visto fare a mia madre" : Si è mostrata come poche volte la avevamo vista in tv, Karina Cascella nello studio di Pomeriggio 5, il programma del Pomeriggio di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Via la maschera da dura, ha deciso di raccontarsi. Di raccontare la sua storia, fatta di tristezza e violenta. Si parla della sua in

Monica Cirinnà 'Abolire madre e Padre'/ Appello al Governo 'Dicitura discriminatoria' : Monica Cirinnà torna alla carica: via 'madre' e 'padre' dalla carta d'identità dei minori e il ritorno delle diciture 'genitore 1' e 'genitore 2'.

L'appello della Cirinnà al giallorossi : "Abolire madre e Padre" : Federico Garau La senatrice torna a condannare l'intervento del governo gialloverde, che aveva abolito le diciture "genitore 1" e "genitore 2" per far ritorno ai tradizionali "madre e padre": "discriminazione intollerabile, ingerenza pesantissima" La rappresentante del Partito Democratico Monica Cirinnà torna a tuonare dai banchi del Senato per chiedere vendetta contro l'accetta oscurantista del precedente governo, che aveva osato ...

Mika : "Dopo il rapimento di mio Padre - la crisi. Mia madre mi disse : vai a lavorare. Così sono diventato Mika" : “Volevo prendere le distanze da Mika. Per spiegare devo tornare alla mia storia familiare, la stessa da cui sono partito quattro anni fa quando sono andato in crisi”. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, Mika parla del suo passato, del rapporto con suo padre e del motivo per cui ha deciso di intitolare il nuovo album con il suo nome anagrafico. Il 4 ottobre uscirà, infatti, “My Name is Michael Holbrook”. ...

Incidente Torino-Pinerolo - Padre e figlia bruciano vivi in auto. «La madre ha cercato di salvarli» : Vedere una figlia e un marito bruciare in auto, senza poter fare niente per aiutarli e salvarli. La triste storia, riportata dal quotidiano Il Mattino, è quella di Consiglia, moglie di...

Fermato ubriaco alla guida : anche Padre brillo/ Verona - salvati da madre unica sobria : Fermato ubriaco alla guida, chiama padre in soccorso ma è brillo anche lui: denuncia e ritiro della patente per entrambi. madre la sola sobria.