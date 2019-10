VIDEO Mondiali ginnastica artistica 2019 | highlights e sintesi Gli esercizi migliori e i

Mondiali Ginnastica – Ibrahim Colak fa il saluto del militare sul podio : la Fig in confusione [VIDEO] : Ibrahim Colak fa il saluto del militare: ginnasta turco si schiera dalla parte delle forze armate del suo paese, la Fig in confusione Fa tanto discutere in questi giorni la situazione tra Turchia e Siria: le forze armate sono intervenute da giorni e sta creando diverse polemiche. C’è chi, però, ha deciso di schierarzi a favore delle forze armate turche: dopo i calciatori della Nazionale turca e altri atleti, ieri è stato il turno del ...

VIDEO Marco Lodadio - tripudio ai Mondiali! Portato in trionfo dai compagni - la premiazione sul podio : festa per l’argento : festa grande per Marco Lodadio ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il Cavaliere del Castello ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli e si è così migliorato rispetto al terzo posto di dodici mesi fa. Il romano è scoppiato in lacrime al termine della gara, è stato Portato in trionfo dai compagni, ha festeggiato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e poi ha festeggiato sul podio. Di seguito il VIDEO della premiazione ...

VIDEO Marco Lodadio argento ai Mondiali di ginnastica : riviviamo l’esercizio sugli anelli - apoteosi azzurra : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, il Cavaliere del Castello è salito sul podio grazie a un superlativo esercizio valutato con 14.900 (6.5) e ha anche staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano si è superato ancora una volta e ha migliorato il bronzo della passata rassegna iridata. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Marco Lodadio che è valso ...

VIDEO Ellie Black - distorsione alla caviglia ai Mondiali : brutto atterraggio al volteggio. Sul podio con le stampelle - rischia la Finale alla trave : distorsione di primo grande alla caviglia. Questo è il referto medico per Ellie Black che si è infortunata durante la Finale all-around dei Mondiali 2019 di ginnastica andata in scena ieri pomeriggio alla Schleyer Arena di Stoccarda (Germania). La canadese è atterrata male dal salto Rudi al volteggio e la caviglia destra ne ha risentito pesantemente, ha concluso la gara al quarto posto ad appena un decimo dal bronzo di Angelina Melnikova ed è ...

VIDEO Simone Biles fa il gesto del “mic-drop” al corpo libero! La novità del fenomeno ai Mondiali : “Ho detto tutto - è finita” : Simone Biles non si è limitata a vincere il quinto titolo mondiale nel concorso generale individuale ma ha voluto dare uno spettacolo nello spettacolo. Al corpo libero ha infatti fatto il gesto del “mic drop”! Non è una pratica molto conosciuta in Italia ma negli USA è davvero un vero e proprio must, già diffuso negli anni ’80 ma poi esploso dopo che Barack Obama lo ha utilizzato in alcuni circostanze durante il suo doppio ...

VIDEO Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia bronzo con la squadra - gli highlights e la sintesi della gara. Fate da sogno : Giornata memorabile per l’Italia che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale si è letteralmente superata e ha compiuto un’impresa memorabile che rimarrà per sempre nella storia, Giorgia Villa e comapgne sono salite sul podio insieme a USA e Russia. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Finale a Squadre femminile dei Mondiali di ...

VIDEO Simone Biles nella leggenda ai Mondiali. Doppio salto-triplo avvitamento al corpo libero. Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è ufficialmente nella leggenda della ginnastica artistica. Durante le qualificazioni dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica ha eseguito il mitologico Doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero, si tratta di un nuovo elemento che ha costretto i giudici addirittura a creare la difficoltà J talmente è complesso: sarà il Biles II nel codice dei punteggi. Non finisce qui perché la statunitense ha poi eseguito un meraviglioso ...

DIRETTA FINALE 400 METRI/ Streaming VIDEO Rai : Gardiner super - è oro! - Mondiali 2019 - : DIRETTA FINALE 400 METRI Streaming video Rai: orario e presentazione della gara che si annuncia dal pronostico aperto ai Mondiali di atletica Doha 2019.

VIDEO Li Shijia magica alla trave - 14.500 ai Mondiali : riviviamo l’esercizio della cinese - la migliore sui 10 cm : La cinese Li Shijia ha eseguito il miglior esercizio di giornata alla trave, una prova eccezionale sui 10 cm che è stata valutata con un sublime 14.500 (6.2 il D Score) grazie al quale la giovane asiatica è balzata al comando della classifica di specialità. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Li Shijia alla trave durante le qualifiche dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica. VIDEO LI Shijia, 14.500 alla trave AI Mondiali: Li ...

VIDEO Melanie De Jesus Dos Santos - che magie ai Mondiali : quattro esercizi da urlo - 56.8 per la Campionessa d’Europa : Melanie De Jesus Dos Santos si è letteralmente superata nel turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di ginnastica artistica, la francese ha incantato su tutti gli attrezzi non sbagliando davvero nulla: 14.600 al volteggio e alle parallele asimmetriche, 13.616 alla trave, 13.966 al corpo libero. La Campionessa d’Europa all-around ha totalizzato 56.782. Di seguito il VIDEO degli esercizi di Melanie De Jesus Dos Santos nelle qualificazioni ...

VIDEO Oksana Chusovitina infinita a 44 anni ma cade al volteggio ai Mondiali : si qualificherà alle Olimpiadi? : Riuscirà Oksana Chusovitina a qualificarsi all’ottava Olimpiade della sua gloriosa carriera? L’uzbeka, a 44 anni suonati, si sta mettendo in gioco ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica e oggi era impegnata nel turno di qualificazione: riflettori puntati sul suo volteggio, un ingresso in finale l’avvicinerebbe sensibilmente ai Giochi ma la veterana del circuito è a serio rischio eliminazione. Dopo un Rudi eccezionale, ...

VIDEO Yeo Seo-jeong - volteggio da favola ai Mondiali di ginnastica : Rudi e doppio avvitamento - super 14.766 : Fantasmagorica prestazione di Yeo Seo-jeong ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica, la sudcoreana ha strabiliato tutti al volteggio durante il turno di qualificazione: un Rudi magistrale e un doppio avvitamento di qualità hanno permesso alle 17enne di ottenere la media di 14.766 e di issarsi in testa alla classifica di specialità, candidandosi per una medaglia alla tavola nel nome del papà che su questo attrezzo fu argento alle Olimpiadi di ...

VIDEO Nina Derwael magnifica - 15.141 alle parallele ai Mondiali : riviviamo l’esercizio da favola dell’Airone : Nina Derwael si è davvero superata nel turno di qualificazione ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica e ha eseguito un meraviglioso esercizio alle parallele asimmetriche. La Campionessa del Mondo di specialità è stata perfetta sugli amati staggi ed è stata premiata con un rilevante 15.141 (6.5 il D Score), la capitana del Belgio ha trascinato la sua squadra verso il primo posto provvisorio e la qualificazione alle Olimpiadi 2020 non è più ...

VIDEO Simone Biles - show stellare in prova podio ai Mondiali : doppio-triplo al corpo libero - Tsukahara avvitato alla trave : Simone Biles è pronta per compiere un ulteriore passo nella storia ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha infatti dichiarato che presenterà tre nuovi elementi, a spiccare sono due difficoltà davvero estreme: il leggendario doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero (verrà riconosciuta la nuova difficoltà J, inesistente fino a ora) ...