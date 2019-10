All’asta arredi e oggetti d’arte dell’abitazione di Eduardo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Va all'asta una selezione di beni provenienti dall'eredità diDe Filippo (1900-1984): i lotti saranno offerti martedì 22 ottobre (ore 15) dalla casa Il Ponte a Milano, nelle sale di Palazzo Crivelli. Gli, spiega in un comunicato la casa d'aste, si caratterizzano per essere espressione della vita personale e artistica del celebre drammaturgo e attore partenopeo: mobili antichi, dipinti e sculture "recuperati nel tempo o in vecchi teatri ormai distrutti". Una coppia di busti in marmo (stima euro 7.000-8.000); due monumentali coppie di torciere napoletane di inizio Ottocento in bronzo (stima euro 2.400-2.600 cadauna); una coppia di sculture napoletane in legno laccato e scolpito raffiguranti personaggi della commedia in abiti ottocenteschi (stima euro 4.500-5.000); la scultura in marmo bianco di Achille Alberti 'Madre, firmata e datata 1915 (stima euro 7.000-8.000), ...

