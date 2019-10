Superbike – Bautista torna alla vittoria in Argentina | Chaz Davies non partecipa a Gara-1

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea - completa il podio Razgatlioglu! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni di questa gara1 e vi augura un buon proseguimento di serata. 1. Jonathan Rea 564 2. Alvaro Bautista 440 3. Alex Lowes 290 LOWES 4. Michael Van Der Mark 287 5. Toprak Razgatlioglu 276 21:43 Razgatioglu si laurea campione dei piloti per quanto riguarda i team indipendenti. Bautista SI ...

Superbike - GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista vince in solitaria gara-1. Secondo posto per Jonathan Rea : In una cornice quasi surreale Alvaro Bautista conquista gara-1 del Gran Premio di Argentina di Superbike. Solo dodici piloti sono scattati dalla griglia di partenza, a causa delle condizioni ai limiti dell’accettabile del circuito San Juan Villicum. Il tutto condito da tribune desolatamente vuote, che sicuramente non hanno giovato allo spettacolo. Dopo una partenza praticamente al rallentatore da parte di tutti, Bautista, Rea e ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza per Rea - completa il podio Razgatlioglu! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bautista SI aggiudica GARA1 IN Argentina! Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Rea e Razgatioglu. ULTIMO GIRO! Bautista è irraggiungibile, Rea prova ad allungare per la piazza d’onore! -2 Nel frattempo si è fermato Rianaldi, appena 11 i piloti in pista a poco più di un giro dalla fine. -3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - prima fila per Bautista - Van der Mark e Rea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 La gara odierna, come tutte quelle rimanenti in questo Mondiale 2019, non avrà più validità ai fini della classifica, visto che il titolo è già nelle mani di Jonathan Rea. 20:40 Il via sul tracciato di San Juan Villicum è previsto alle ore 21:00 italiane (le 16:00 locali). 20.37 Nel pomeriggio italiano Bautista si è aggiudicato la superpole, in prima fila ci saranno anche Van der Mark e ...

Superbike - Risultato Superpole GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista è il più veloce e supera van der Mark e Rea : Alvaro Bautista (Ducati) inizia nel migliore dei modi il suo fine settimana sudamericano e conquista la Superpole del Gran Premio di Argentina 2019 di Superbike. Sul circuito San Juan Villicum, reso sempre complicato da una notevole patina di sporco (e con tribune desolatamente vuote), il pilota spagnolo ha concluso i 25 minuti di sessione con il tempo di 1:40.771 facendo segnare il suo crono in avvio di turno, prima di una serie di giri nei ...

Superbike – Bautistaal comando in Argentina - quarto posto per Davies : Mondiale Superbike in Argentina: Bautista al comando e Davies quarto per il team Aruba.it Racing – Ducati dopo la prima giornata di prove sul Circuito di San Juan Dopo le prime due sessioni di prove libere dell’appuntamento argentino del Mondiale SBK, in programma questo fine settimana sul Circuito San Juan Villicum, la classifica provvisoria vede Álvaro Bautista al comando, mentre Chaz Davies chiude la giornata in quarta posizione. I ...

Superbike - GP Argentina 2019 : risultato prove libere 2. Alvaro Bautista precede Rea - Rinaldi ottimo terzo : Alvaro Bautista ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina 2019, penultima tappa del Mondiale Superbike che si corre sulla pista di San Juan Villicum. Lo spagnolo ha stampato un rilevante 1:43.614 ed è riuscito a primeggiare anche nella sessione pomeridiana proprio come aveva fatto nel turno che aveva aperto il lungo weekend sudamericano. Il centauro della Ducati sembra essere l’uomo da battere ma il ...

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : tra poco al via le prove libere 2 - Bautista riparte dal miglior tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Oltre a Bautista le altre due piacevoli sorprese del primo turno sono state il nostro Michael Ruben Rinaldi (BARNI Racing Team), terzo, e lo spagnolo Jordi Torres (Team Pedercini Racing), quinto. 19.50 Dieci minuti al via. 19.48 Splende ancora il sole a San Juan, la temperatura dell’aria al momento è di oltre 30 gradi e fa davvero molto caldo. 19.46 Ancora brillante anche il turco ...

