Chi è Stefano | il figlio di Paolo Bonolis

Belen Rodriguez assediata dai paparazzi : "Le seconde nozze? Se Stefano me lo Chiede..." - : Serena Granato Nella nuova puntata di Mattino 5, Maurizio Sorge ha difeso la categoria dei paparazzi mentre era in collegamento tv insieme a Belen Rodriguez Può dirsi una delle showgirl più assediate dai paparazzi e oggi Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip, per via di alcune dichiarazioni che ha rilasciato in tv. Durante la nuova puntata di Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha dato il via in studio a un acceso ...

Belen Rodriguez Chiama in diretta a Mattino 5 : «Il secondo matrimonio con Stefano? Se ci sarà la proposta...» : Belen Rodriguez si sposerà una seconda volta con Stefano De Martino? È una domanda che in molti si pongono da quando i due sono tornati insieme e sopratutto viste le stories sibilline...

Belen Rodriguez su nozze bis con Stefano : 'Non in preventivo - se me lo Chiede lo faccio' : "Scoop" a Mattino 5: mentre in studio si discuteva dell'invadenza dei paparazzi nelle vite dei personaggi famosi, Federica Panicucci è stata messa al corrente del fatto che una protagonista del talk voleva intervenire al telefono. Belen Rodriguez ha scambiato qualche chiacchiera con gli ospiti e poi ha risposto alle domande della conduttrice sulle chiacchierare seconde nozze con Stefano De Martino. Belen e Stefano non si risposano, per ora Sono ...

Stefano CucChi - Carlo Giovanardi non si pente : «Quali scuse? Ho sempre detto la verità». Scalfarotto : «Dovrebbe tacere» : Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa ad Ilaria Cucchi e alla sua famiglia. Neppure dopo la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nell?ultima udienza sul...

Dieci anni senza Stefano CucChi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...

PanChina Milan - comunicato l’esonero a Giampaolo : oggi la firma sul contratto di Stefano Pioli : Arenatasi la trattativa per Spalletti, il Milan ha scelto Pioli come sostituto di Giampaolo che non ha convinto in questo avvio di campionato E’ finita l’avventura di Marco Giampaolo sulla Panchina del Milan, nella serata di ieri il club rossonero ha comunicato al proprio allenatore l’esonero, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi. Spada/LaPresse Incontro in giornata per chiudere il rapporto professionale, ...

Ilaria CucChi - dieci anni senza Stefano : «Mi sembra ieri - eppure non ricordo più la sua voce» : Ilaria Cucchi ha 45 anni. Ha un lavoro (il suo studio amministra condomini). E ha due figli. Ma da dieci anni non ha più suo fratello: Stefano, è morto a 31 anni all?ospedale...

Tennis - ATP PeChino 2019 : Dominic Thiem in rimonta supera Stefanos Tsitsipas e conquista il titolo in Cina : Dominic Thiem vince in rimonta la finale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del ranking). Il n.5 ATP (testa di serie n.1) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 13 minuti di partita, cambiando il volto a un incontro che sembrava essere in favore dell’ellenico. Un successo di classe e di tenacia per l’austriaco che centra la quarta vittoria in sei match disputati contro il ...

Stefano De Martino : Chi è la madre - Mariarosaria Scassillo : Stefano De Martino è uno dei personaggi del momento. Non solo perché da pochi mesi il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi è tornato insieme a Belen Rodriguez, l’argentina più famosa d’Italia da cui si era separato e ha avuto il figlio Santiago, ma perché ha fatto e sta facendo una grandissima carriera nel mondo della televisione. Da concorrente del talent di Canale 5, Stefano, 30 anni, dopo un po’ di gavetta in trasmissioni di ...

Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo Scontro in Diretta per Stefano MacChi! : Durante la reunion delle coppie di Temptation Island a Uomini Donne c’è stato un Scontro tra Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo. La speaker radiofonica e l’ex tentatrice si sono scontrate per Stefano Macchi, ed inoltre è intervenuto anche Gianni Sperti. Ecco nel dettaglio cosa è successo. Maria De Filippi, durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne ha invitato in studio Anna Pettinelli e Stefano Macchi per ...

Ilaria CucChi - lettera aperta su Leggo al fratello Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Anna Pettinelli e Stefano MacChi : è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco cosa dice : Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho ...