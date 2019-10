Rosy Abate 2 chiude un cerchio di dieci anni con un mitico finale | lunga vita alla regina

Rosy Abate 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni : finale aperto - Leo vs Costello nella 3a serie? : ROSY ABATE 3, Anticipazioni: ci sarà una stagione della fiction con Giulia Michelini? Il finale aperto lascia spazio a un nuovo capitolo.

'Rosy Abate 2' - l'ultima parte disponibile su MediasetPlay : la 'Regina' elabora un piano : Questa settimana è giunta al termine una delle serie più attese di questo autunno 2019, "Rosy Abate 2", interpretata da Giulia Michelini, Davide Devenuto, Mario Sgueglia e Vittorio Magazzù. Venerdì 11 ottobre, infatti, è stata trasmessa l'ultima puntata della 2^ stagione della serie in cui Rosy Abate farà di tutto per proteggere suo figlio dalla vendetta del boss Costello. La serie con Giulia Michelini arriva alla sua conclusione dopo aver ...

Rosy Abate - emozioni e possibili scenari futuri nel finale della seconda stagione (Video) : Più che un finale di serie, l'ultima puntata di Rosy Abate 2 apre numerosi scenari per un futuro, sia con o senza Giulia Michelini. Pietro Valsecchi nei giorni scorsi aveva promesso un finale che piacesse a tutti dopo un rimontaggio al volo (saremmo curiosi di sapere cosa rispetto alla versione originale è stato modificato), e la missione sembra essere riuscita.Sicuramente lo è per quei fan che non volevano l'epilogo tragico, o che la ...

Rosy Abate 3 : quale futuro per la Regina di Palermo? : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Questa sera si è conclusa su Canale 5 la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, nuovo capitolo delle vicende con protagonista il personaggio di Giulia Michelini, che da dieci anni appassiona il pubblico. Donna di Mafia, borderline, eternamente divisa tra la voglia di una vita normale e il crimine che vive dentro di lei, Rosy è diventata una beniamina, un’eroina a modo suo, e ci si domanda che ne ...

Rosy Abate 3 ci sarà? Anticipazioni trama e dichiarazioni degli attori : Anticipazioni terza stagione Rosy Abate: cosa si sa finora? Rosy Abate 3 si farà? Grandi dubbi sulla nuova stagione dedicata alla Regina di Palermo, che si è resa protagonista di episodi inaspettati nelle ultime puntate. Ci sono già delle prime Anticipazioni e cosa ne pensano Giulia Michielini e Vittorio Magazzù della possibilità di recitare ancora […] L'articolo Rosy Abate 3 ci sarà? Anticipazioni trama e dichiarazioni degli attori ...

Rosy Abate : ci sarà una terza stagione? : Mentre attendiamo di scoprire l'epilogo del secondo capitolo della serie dedicata alla Regina di Palermo, scopriamo di più su una possibile terza stagione...

Anticipazioni Rosy Abate 3 - le parole della Michelini : 'Voglio lasciare un bel ricordo' : Stasera si chiude la seconda stagione di Rosy Abate, la fiction del venerdì sera di Canale 5 con Giulia Michelini e intanto si pensa già a cosa succederà nel corso della terza stagione. I tantissimi fan che hanno seguito le prime due stagioni di successo, sono curiosi di scoprire quello che accadrà in futuro e soprattutto se ci saranno dei nuovi episodi che vedranno come protagonista l'amatissima 'regina di Palermo'. La Michelini, in varie ...

Rosy Abate - anticipazioni dell'11 ottobre : L'Abate rapisce Nina : Le anticipazioni relative all'ultimo appuntamento della seconda stagione della nota serie televisiva Rosy Abate riservano entusiasmanti novità. Nella nuova puntata che andrà in onda questa sera venerdì 11 ottobre su Canale 5, Rosy Abate interpretata dall'attrice Giulia Michelini, non avrà intenzione di arrendersi per nessun motivo e deciderà di mettere in moto un piano perfetto per eliminare in definitiva il suo grande nemico Antonio Costello, ...

Rosy Abate - dubbi sulla terza stagione : Giulia Michelini sembrerebbe non voler continuare : Mancano poche ore alla messa in onda dell'ultima attesissima puntata di Rosy Abate 2, la serie Tv che in queste settimane ha regalato ottimi ascolti a Mediaset. Se gli addetti ai lavori e gran parte degli attori del cast sono propensi ad un'eventuale terza stagione, Giulia Michelini ha ribadito in varie occasioni di non essere dello stesso parere. La presa di posizione della protagonista, potrebbe spingere gli sceneggiatori a spostare ...

Rosy Abate – La seconda serie – Anticipazioni - foto e trama - puntate. : Le avventure di Rosy Abate non sono finite come credevamo. Questa sera, in prima serata su Canale5, dopo il fortunato esordio di due anni fa, va in onda la seconda stagione della fiction Rosy Abate – La serie prodotta da TaodueFilm per Mediaset con la regia di Beniamino Catena. In tutto cinque puntate. Rosy Abate seconda stagione Rosy Abate è lo spin-off, il primo […] L'articolo Rosy Abate – La seconda serie – Anticipazioni, ...