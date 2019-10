Nobel per la Medicina 2019 a William G Kaelin | Peter J Ratcliffe e Gregg L Semenza

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Ilper laè stato vinto daper la scoperta del modo in cui le cellule utilizzano l'ossigeno, un meccanismo fondamentale per mantenere le cellule in salute ed apre la strada alla comprensione di molte malattie, come anemia e tumori.La scopertaL'ossigeno è l'elemento fondamentale che permette a ogni essere vivente di convertire il cibo in energia ed è alla base di processi fisiologici fondamentali, dallo sviluppo embrionale alle difese immunitarie.hanno scoperto il meccanismo molecolare che, all'interno delle cellule, regola l'attività dei geni in risposta al variare dei livelli di ossigeno. Sono 88 anni che i ricercatori si alternano in studi sul tema, finchénon ha individuato un altro sensore dei livelli di ossigeno nel gene chiamato Epo e ha dimostrato il suo legame con la ...

Agenzia_Ansa : Willian Kailin, Peter Ratcliffe e Gress Semenza hanno vinto il #Nobel per la Medicina per la scoperta del modo in c… - Einaudieditore : Quando si leggono in giro cose come 'Ma che ce ne facciamo del Nobel per la Letteratura?' viene da pensare a quante… - Tg3web : Il premio Nobel per la Medicina è stato assegnato agli americani William Kaelin e Gregg Semenza e al britannico Pet… -