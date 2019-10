Il servizio OTT del calcio francese si chiamerà My Ligue 1

Bando servizio Civile : 40mila giovani da impiegare in tutta Italia - scadenza il 10 ottobre : Sono tantissimi i giovani che, in attesa di trovare un lavoro stabile, decidono di presentare domanda per partecipare ai progetti offerti dal Servizio Civile Universale. Per il biennio 2019/2020 il Servizio Civile selezionerà circa 40mila risorse da assumere con lavoro Part-time e una retribuzione mensile di 439,50 euro per l'intera durata delle attività proposte. Il Scn permetterà, dunque, a tantissimi ragazzi di partecipare a diversi programmi ...

Roma - bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

Vibo Valentia - poliziotto 52enne in servizio presso la Digos si toglie la vita : Un poliziotto in servizio presso la Digos di Vibo Valentia si è tolto la vita sparandosi alla testa con la sua arma d'ordinanza nei pressi di Gerocarne. La notizia è stata diffusa dalla Questura della città calabrese che ha confermato il decesso dell'uomo. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il militare a compiere l'insano gesto, ma non si esclude che alla base potessero esserci dei problemi personali. Si tratta ...

Lario Express con treno e piroscafo. Il 13 ottobre debutta il servizio sul Lago Maggiore : Da Milano al Lago di Como a bordo di un suggestivo treno d’epoca, con la possibilità poi di raggiungere Lecco

Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio : Google occasionalmente regala ai suoi abbonati a Google One l'accesso gratuito ad altri suoi servizi come YouTube Premium, sconti sui prodotti o dispositivi gratuiti. Ora sembra che Google si stia preparando a includere 3 mesi di abbonamento gratuito al suo servizio di archiviazione sul cloud con uno smartphone in arrivo. L'articolo Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio proviene ...

Polizia locale. A Malpensa un servizio speciale fino a fine ottobre : Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio

Milano : servizio speciale polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) – Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1. L’assistenza e il controllo viabilistico, sette giorni su sette dalle ore 6 alle ore 23, costituiscono la principale attività dei sei agenti più un ufficiale della ...

Campania - due elicotteri in servizio anche notturno per le emergenze : parte la sperimentazione con base all’Ospedale del Mare : «Per preciso indirizzo del Presidente De Luca è stata attivata una sperimentazione che sarà importante per tutta la regione». Il direttore generale Ciro Verdoliva commenta così l’avvio della sperimentazione sancita con la nota n°504521 del 13.08.2019 della Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania. Nota che prevede per due mesi lo stazionamento notturno dell’elicottero di soccorso del servizio 118 “Pontecagnano” presso ...