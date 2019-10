Alessandro Haber | “Cantare mi fa venire un’erezione”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Una cosa che farò e che ho fatto raramente è cantare. Cantare mi fa godere. Mi faveramente un’erezione“. A rivelarlo èai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 aggiungendo che “mi piacerebbe andare a Sanremo, sarebbe fantastico. Solo che rischierei di vincere. Scherzi a parte, mi considero un interprete, non un cantante”. Nel corso della trasmissione, l’attore ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, raccontandosi a cuore aperto. Come questo retroscena sul film Regalo di Natale, parlando del quale ha confessato di aver sofferto di depressione: “E’ stato il primo film importante, da coprotagonista. Avevo già superato i 40 anni, venivo da 22 anni di gavetta. C’è tutta una storia dietro a quel film. Avati continuava a dirmi che ero bravissimo ma non mi chiamava mai. Un giorno piovigginoso di ...

