“Hanno rotto er…” Marco Giallini e la moglie morta | l’attore gela tutti così

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ci siamo: mercoledì 2 ottobre ritorna in prima serata “Rocco Schiavone”, il vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini per i romanzi editi da Sellerio, che, dopo il successo delle prime stagioni, è diventato uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo. A interpretare Rocco Schiavone c’è, l’amatissimo attore che è perfetto per vestire i panni di Schiavone. Nei quattro nuovi episodi che verranno proposti – “La vita va avanti”, “L’accattone”, “Après le boule passe” e “Fate il vostro gioco” – Schiavone sarà alle prese con omicidi, furti di opere d’arte, casinò, riciclaggio e ludopatia. La serie è ambientata ad Aosta ma la mente di Schiavone è sempre a Roma, la città dove ha vissuto insieme allaMarina (il fantasma della quale è interpretato nella serie da Isabella Ragonese) che è stata uccisa da Luigi Baiocchi. Nelle nuove puntate ...

