Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La situazione inè elettrica dopo quanto successo durante il GP di Russia, l’ordine di scuderia impartito a Sebastian Vettel ha generato dei malumori rilevanti e il tedesco non ha gradito l’episodio attaccando Charles Leclerc e la scuderia subito dopo la corsa (da lui conclusa con anticipo a causa di un problema alla parte ibrida del motore dopo essere stato in prima posizione per metà corsa). Ieri si è parlato tanto a Maranello per cercare di ricompattare la squadra che, prima della battuta d’arresto a Sochi, aveva vinto tre gare consecutive e sembrava essere in possesso della monoposto migliore ma è innegabile che ci siano delle frizioni tra i due piloti. Il tema del possibile approdo diin rosso torna così a galla dopo le tante indiscrezioni dei mesi scorsi ma il Campione del Mondo ha smentito chiaramente qualsiasi interessamento in ...

OA_Sport : F1, Lewis Hamilton: “La Ferrari non è un’opzione per il mio futuro. Sbagliano ad avere primo e secondo pilota” - itsale44 : RT @noisylegend: Sareste capaci di inventarvi qualsiasi cazzata pur di sminuire Sebastian Vettel e Lewis Hamilton come persone e come pilot… - KontroKulturaa : Lewis Hamilton la Regina Elisabetta lo sgrida in pubblico, cosa avrà fatto? - -