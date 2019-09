Sarri | «Dobbiamo migliorare gli approcci alle partite | i match vanno aggrediti»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2019) Maurizioin conferenza alla vigilia della partita con la Spal. Ha escluso la difesa a tre. «La difesa a tre per me è difficilmente proponibile, se non per qualche spezzone di partita. È troppo alto il rischio di finire a 5 bassi». Sono assenti tre terzini. L’unico disponibile è Cuadrado. «I nostri centrali sono tutti destri, rischiamo di creare un problema non indifferente. Vediamo chi tra i nostri mancini si adatta meglio. Emre Can in formazione? È uscito provato dalla scelta che abbiamo dovuto fare (in lista Champions, ndr), lo stiamo recuperando, domani vedremo. Rugani avrà le sue opportunità, starà a lui saperle sfruttare». «Ronaldo può giocare con tutti i giocatori. Higuain, Dybala e Ronaldo possono coesistere, a coppia e in certi momenti della partita anche tutti e tre insieme». «Ramsey? Stiamo cercando di preservarlo dal punto di vista del minutaggio ma penso che ...

