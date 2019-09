Brescia | muore mentre va a funghi | volo di 200 metri

Brescia - operaio muore in una distilleria : travolto da un sacco di zucchero da una tonnellata : E’ morto dopo essere stato travolto da un sacco di zucchero del peso di una tonnellata. Il fatto è avvenuto nella distilleria di San Giorgio di Paratico, in provincia di Brescia, dove la vittima, Mattia Parmini, operaio di 36 anni, stava lavorando. L’uomo, residente a Foresto Sparso (nel bergamasco) e padre di due bambini, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto nella tarda serata del ...

Brescia - operaio cade da tetto e muore : 14.41 Un operaio è deceduto cadendo dal tetto di un capannone. E' avvenuto stamane a Fiero, in provincia di Brescia, nella zona industriale del paese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava risistemando il tetto danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi. Mentre lavorava è scivolato ed è finito a terra, morendo sul colpo.

Muore dopo 31 anni di coma : nel 1988 rimase coinvolto in un incidente stradale a Brescia : Era in coma da 31 anni, da quando nella notte tra il 18 e 19 marzo del 1988 rimase coinvolto in un terribile incidente sulla A22. È morto venerdì scorso Ignazio Okamoto, conosciuto da tutti come “Cito”. Aveva 54 anni ed era accudito nella casa di famiglia di Collebeato, in provincia di Brescia, dai genitori.La sua vita però si era fermata a 22, l’età che aveva quando rimase gravemente ferito in ...

