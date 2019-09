Ayrton Senna | l’omaggio di Imola al campione scomparso è un’opera d’arte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019)dedicata asulla facciata del MAICC, il Museo Multimediale Autodromo diChecco Costa: il famoso street artist brasiliano Eduardo Kobra è arrivato in Italia, insieme ai suoi assistenti Agnaldo Brito e Marcos Rafael portando nell’autodromo un po’ della sua arte e dei suoi colori., un nome diventato leggenda Appassionati di motorsport e non, tutti conoscono il nome di, il pilota brasiliano che è diventato un’icona, un mito, una leggenda della formula 1. E proprio lì, in pista, dove regalava emozioni ai migliaia di spettatori, ci ha lasciato, una terribile domenica in un tragico incidente. Come dimenticare il 1 maggio del 1994: si correva sul circuito di, il circuito che porta ancora sulle spalle il fardello di questo triste ricordo.era magico, in tutto quello che faceva con la sua monoposto. Era determinato, velocissimo, di una ...

