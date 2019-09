Diritti e doveri maggiorenni | quali sono | e come si esercitano

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 23 settembre 2019), esiFacciamo un sintetico quadro deie deidei figli, ovvero di età pari o superiore ai 18 anni, in base all’attuale assetto normativo in merito. E’ infatti importante saperetali, al fine della gestione rapporto genitori-figli in modo consapevole ed ottimale. Se ti interessa saperne di più circa la questione dell’abbandono del tetto coniugale in caso di presenza di figli minorenni, clicca qui.figliIn base alle regole civilistiche, i figlihanno anzitutto il diritto ad essere sostenuti ed assistiti, anche dopo il superamento del periodo scolastico. In pratica, i genitori debbono contribuire, dal punto di vista economico, allo sviluppo formativo del figlio o dei figli, in proporzione al ...

matteorenzi : Roma. L'autista di un bus rimprovera dei ragazzi. Loro, minorenni, lo pestano in 8. Folle! Quei ragazzi vanno punit… - reneelettra : RT @Mirkosway74: Alcuni passanti stanchi, si siedono in mezzo alla strada, in segno di protesta. Le loro PRETESE sono: soldi, casa, cittadi… - gardinoGardini : RT @matteorenzi: Roma. L'autista di un bus rimprovera dei ragazzi. Loro, minorenni, lo pestano in 8. Folle! Quei ragazzi vanno puniti. E do… -