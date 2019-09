Atletica – La Iaaf non ha dubbi | confermata la sospensione della Federazione russa

Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

Atletica mezza maratona “IAAF GOLD Label”. A Ústí nad Labem vincono Pfeiffer e Piasecki. Sesto posto per l’azzurro El Mazoury. : Sì è disputata l’edizione 2019 della mezza maratona “etichetta d’oro” di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca); una gara considerata tra le più veloci al Mondo della categoria e che si sviluppa lungo il fiume Elba, con vista sulle montagne ceche centrali. Una delle corse che offre più cambi di scenari, chilometro per chilometro, dell’intero panorama mondiale. Numerosi gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking annuale. A ...

Atletica : maratona “IAAF GOLD Label” - a Sydney vincono i kenyani Kiprotich e Barsosio : Sì è disputata l’edizione 2019 della maratona “etichetta d’oro” di Sydney (Australia). La spettacolare corsa permette di attraversare la splendida città australiana, con l’arrivo posto nello splendido scenario dell’Opera House. Numerosi gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking mondiale. Il favorito pre-gara, il kenyano Felix Kiprotich, non delude le aspettative e vince staccando i rivali attorno al ...