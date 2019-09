La casa va a fuoco | jack russell salva tutta la sua famiglia ma muore tra le fiamme

Rimane invalida per lo choc di aver visto la sua casa andare a fuoco - maxirisarcimento dagli attentatori : La cifra totale ammonta a 2 milioni. Il rogo appiccato per ordine di un commerciante che era stato multato

Sequestra la madre e la sorella e minaccia di dar fuoco alla casa : I carabinieri della stazione locale, immediatamente intervenuti sul posto, sono riusciti a convincere il giovane a desistere dai propri intenti. Il 30enne si trova ora dietro le sbarre in attesa di giudizio: a quanto pare non voleva che il padre, separato dalla madre, facesse ritorno a casa. Momenti di paura in un'abitazione di Maranello (Modena), dove un giovane di 30 anni in preda ad un forte stato di agitazione ha Sequestrato la madre e la ...

Maniaco del pulito - stanco di pulire casa - le dà fuoco - era per lui troppo sporca : Un uomo che si chiama Anthony Graeme Humphrey ha compiuto un gesto inconsulto incendiando l’appartamento dove abitava da anni perché, per lui, era troppo sporco. L’uomo, Maniaco del pulito, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Durante l’interrogatorio il ragazzo ha detto che era stanco di pulire continuamente casa e allora aveva deciso di darle fuoco. L’incendio, che ha messo in pericolo anche le ville limitrofe, è divampato a ...

Esplosione in una fabbrica di materiale plastico : lingue di fuoco e colonna di fumo nero. Il prefetto : «Rimanere in casa» : Un violento incendio è divampato alla Igs, un'azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono...

Brindisi - giovane ucciso da tre colpi d'arma da fuoco alla testa sotto il portone di casa : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa (10 settembre) a Brindisi, precisamente al quartiere Perrino, dove un giovane ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso da tre colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito in testa. Il Carvone quando è stato raggiunto dai proiettili, partiti da una pistola calibro 7,65, si trovava sotto il portone della propria abitazione, situata quest'ultima in via Tevere. Sul posto si è ...

Strage in casa in Alabama - 14enne stermina la famiglia. E’ polemica sulle armi da fuoco : Li ha uccisi con grande freddezza, uno per uno, inseguendoli di stanza in stanza, sterminando l'intera famiglia. Una Strage che sconvolge l'America, anche perche' a premere il grilletto di una pistola calibro 9, regolarmente detenuta nell'abitazione, e' stato un ragazzino di 14 anni. Teatro della carneficina il villaggio rurale di Elkmont, nel nord dell'Alabama, al confine con il Tennessee, non piu' di 500 anime. La sera di lunedi' al numero di ...

Calciomercato - weekend di fuoco : la Fiorentina bussa in casa Liverpool - colpaccio Bologna e nome nuovo per il Torino : Il Calciomercato non si ferma nel weekend, ultime ore molto importanti con trattative che possono essere considerate a sorprese, si muovono le squadre del massimo campionato italiano. Dopo il ko contro il Napoli la Fiorentina ha intenzione di rinforzare ancora la rosa dopo il colpo Ribery, i viola sono entrati in corsa per Bobby Duncan, attaccante classe 2001 delle giovanili del Liverpool, a riportare la notizia è Sky Sports UK, la ...

Ustionata in casa - si sveglia e accusa il compagno : “Non era suicidio - mi ha dato fuoco” : Era arrivata in ospedale con gravi ferite da ustioni insieme al fidanzato che aveva parlato di un gesto di autolesionismo ma, dopo essersi svegliata dopo un ricovero urgente nel reparto grandi ustioni, la donna ha dato una versione molto diversa: secondo il suo racconto, infatti, non era un tentativo di suicido ma una vera e propria aggressione ad opera del compagno. \\È la vicenda di una donna di 53 anni che nei giorni scorsi era stata ...

Maltempo Piemonte : danni a casale Monferrato - decine di interventi dei vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Il marito della 'zingar...' : 'Se Salvini mi abbatte casa - mi do fuoco' - ma è abusiva : Una donna rom che augura a Matteo Salvini un proiettile in testa e la risposta del Ministro che la definisce "zingar..." e la invita ad accogliere la ruspa nel campo dove vive. E' più o meno questo il sunto di una vicenda che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, considerato che diversi si sono interrogati su quanto un Ministro dell'Interno possa utilizzare certi termini. La trasmissione 'Stasera Italia' ha deciso di tornare nel campo ...

La casa va a fuoco : bimbo eroe di 5 anni salva 13 familiari (e la tartaruga) : L'incendio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Chicago. Il bambino, dopo aver visto le fiamme, si è diretto verso...