Davide Ancelotti | «Milik seconda punta ha più possibilità di partecipare alle azioni»

Davide Ancelotti a Sky : “Cercheremo di fare densità in mezzo per arginare CR7” : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Juve-Napoli: Che partita sarà oggi? «Siccome Ronaldo ha giocato molto accentrato nella prima di campionato, cercheremo di fare densità in mezzo. Queste sono le indicazioni di massima» Lozano? «Mi ha colpito la sua umiltà. A livello tecnico è un giocatore molto veloce che con gli spazi può diventare devastante. È chiaro che deve abituarsi ai ...