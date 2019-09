Salvini apre busta in diretta Facebook Video

Conte : "Salvini isolato in Europa - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: Non sarà il demolition man del governo".

Conte : "Salvini isolato in Ue - anche da Orban"E apre su tassare bibite - merendine e aerei : Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad. Su Renzi: "Avrei voluto discutere anche con il suo gruppo prima di formare il governo. Non sarà il demolition man del governo".

Regionali - Di Maio apre al Pd : «In Umbria i politici facciano passo indietro». Salvini : «È disperato» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le Regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...

Bruno Vespa : "Elezioni - soldi - immigrati. Salvini a Pontida apre una lunga guerra per riconquistare il potere" : Venticinque anni dopo Umberto Bossi, a Pontida, che "ha sempre segnato la storia del centrodestra", Matteo Salvini apre "una lunga guerra di posizione per riconquistare il potere volontariamente ceduto a Pd e Cinque Stelle". Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno scrive che "una guerra di posiz

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

Matteo Salvini apre ai delusi del Movimento : pronto ad evitare il Conte bis : I grillini continuano a fare i conti senza Matteo Salvini. Ma il leader della Lega apre ai delusi dal grillismo.

Salvini apre il forno per Di Maio : Le voci incalzano e hanno, se vere, del clamoroso: il forno fra Lega e M5S non si è spento. Matteo Salvini si trova al Viminale dalle 10 e 45, quasi ad ostentare questa sua presenza, ma anche per insinuarsi negli ultimi metri della trattativa che Luigi Di Maio sta conducendo con il Pd. Del resto, a confermarlo all’Huffington Post, è il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo che dice: “I canali sono ...

Figlio Salvini su moto d’acqua della polizia - Procura apre inchiesta : La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti su quanto accaduto il 30 luglio scorso in spiaggia a Milano Marittima, quando il Figlio 16enne del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini venne ripreso dal videomaker Valerio Lo Muzio mentre faceva un giro a bordo di una moto d'acqua della polizia di Stato. Sull'accaduto erano state avviate indagini da parte della Questura di Ravenna, che aveva anche ascoltato il ...

