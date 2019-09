Chi è Francesca Di Maolo | il possibile punto di equilibrio tra M5s e Pd in Umbria 

Chi è Francesca Di Maolo - la candidata in Umbria su cui trattano M5S e Pd : Anche se manca ancora il sigillo dell'ufficialità, sul profilo della potenziale candidata viene registrata «sintonia» tra i due partiti e a breve potrebbe essere sciolta la riserva

Francesca Donato a DiMartedì : "Così Matteo Renzi ha fregato Luigi Di Maio. OcChio - non è irrilevante" : "La mossa di Matteo Renzi è dovuta al fatto che nessuno dei suoi uomini è in posti chiave di governo come avrebbe voluto". Francesca Donato, eurodeputata della Lega, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, commenta la scissione nel Pd e avverte: "Ora Luigi Di Maio, che voleva fare il governo

Francesca Barra - dopo il dramma la romantica diChiarazione di Santamaria : Per Francesca Barra e Claudio Santamaria non è certo un periodo semplice da affrontare. dopo l’aborto avuto circa tre mesi fa, i due stanno provando ad andare avanti. Nessuno può dimenticare l’addolorato post su Instagram di Francesca Barra e Claudio Santamaria che annunciavano che il loro bambino non c’era più. Parole dure da digerire, sensazioni difficili da vivere e da superare. I due, però, dopo tre mesi da quel triste ...

X Factor 13 - Kimono è la nuova Francesca MiChielin. Malika Ayane sorpresa della serata - Sfera Ebbasta “cocco” della produzione : E’ molto difficile, considerando il panorama musicale attuale, riuscire ad identificare nuovi talenti, nuovi interpreti, nuovi cantautori o nuovi rapper. Diciamoci la verità, dopo tredici anni di “X Factor”, diciotto di “Amici di Maria De Filippi” e qualche incursione di “The Voice Of Italy” è davvero una missione impossibile scovare e lanciare la nuova stella della musica. Ormai le stelle dei talent durano la “fiammata” di qualche mese, ...

Chi è Rodolfo Salemi che avrebbe stregato Francesca Verdini : Bello, intelligente e…tentatore: ecco il ritratto di Rodolfo Salemi, il trentaquattrenne toscano che avrebbe fatto perdere la testa a Francesca Verdini. Un flirt di cui si è parlato molto, e che poi è stato smentito dal diretto interessato, che ci ha incuriosite non poco sulla sua reale identità. Modello, volto televisivo e uomo politico, Rodolfo è nato a Viareggio il 15 giugno 1985. Sfortunatamente, della sua vita privata si sa davvero ...

Pomeriggio cinque - Gennaro Lillio arChivia la storia con Francesca de Andrè : "I miei sentimenti erano veri" : Gennaro Lillio mette la parola stop alla possibilità di un riavvicinamento con Francesca de Andrè o almeno è questo ciò che ha voluto far intendere nell'intervista a Pomeriggio cinque. L'ex gieffino ospitato nella prima puntata del programma di Barbara d'Urso ha sottolineato la sua volontà di non tornare con la figlia di Cristiano de Andrè con la quale ha vissuto una tormentata breve storia d'amore durata il tempo di quest'estate. Le cose ...

Gennaro Lillio a Pomeriggio5 : Francesca ha cercato un Chiarimento con Giorgio e non con me : Gennaro Lillio a Pomeriggio5 parla della fine del rapporto con Francesca De André e svela alcuni retroscena sul riavvicinamento con Giorgio Tambellini e sui sentimenti dell'ex. Barbara d'Urso ha riaperto le porte del salotto di Pomeriggio5 dopo quasi tre mesi di assenza e ha dedicato la seconda parte ai gossip dell'estate. Dopo aver dedicato un'ampia pagina alla nuova storia d'amore di Paola Caruso con Moreno Merlo, la padrona di casa ha ...

Gennaro Lillio su Francesca De Andrè : 'Storia Chiusa - non so se sta con Giorgio' : Oggi, lunedì 9 settembre, è ricominciato Pomeriggio 5: Barbara D'Urso, nella puntata d'esordio della nuova stagione del suo programma, ha deciso di occuparsi di gossip. Tra i tanti amori che sono finiti quest'estate, spicca sicuramente quello nato nella Casa del Grande Fratello tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè: il napoletano, presente in studio, ha smentito le voci di tradimento, ma ha chiuso ad un eventuale ritorno di fiamma con la ...

Francesca Costa : “I cori contro me e mio figlio Nicolò Zaniolo allo stadio? Li Chiamano sfottò ma gli sfottò sono altri” : Non deve essere stato certo facile per il 20enne centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, domenica scorsa giocare in campo contro la Lazio. Non tanto per la dura lotta agonistica, quanto per il fatto che sono partiti dallo stadio dei cori pesanti contro lui e la bellissima madre, Francesca Costa. La partita è finita con un pareggio, ma un po’ di delusione in Nicolò è rimasta. A raccontare quello che è successo subito dopo ...

Francesca ArChibugi con 'Vivere' porta il tema famiglia alla Mostra del Cinema di Venezia : "La famiglia non è un mezzo di controllo sociale, a mio modo di vedere è una necessità psichica dell'individuo per costruire un rapporto con la collettività". Lo ha dichiarato Francesca Archibugi in una delle molte interviste rilasciate al Lido di Venezia per la presentazione del suo ultimo lavoro "Vivere", film presente fuori concorso alla Mostra del Cinema 2019. La pellicola è stata applaudita riscuotendo un notevole interesse da parte di ...

Mostra del Cinema di Venezia - Vivere di Francesca ArChibugi : commedia su tutti gli umani bisogni del mondo : “Love Is All You Need” cantavano i Beatles e onde non scordarselo, ecco un poster ben inquadrato su una parete di casa Attorre. Perché ciò di cui Susi, Luca e la loro piccola Lucilla hanno bisogno è solo, unicamente ed esclusivamente l’amore. Niente di meno e niente di più, ma soprattutto nulla di diverso sugli schermi del dramedy all’italiana 2.0 come si impara dalla visione di Vivere di Francesca Archibugi. “Un titolo talmente enorme che ...

“Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per uno della tv”. Il gossipbomba esplode : ecco Chi è ‘lui’ : A pochi mesi dall’annuncio della sua relazione con Francesca Verdini, Matteo Salvini sarebbe di nuovo single. Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa isoardi, l’ormai ex ministro sembrava che il leader della Lega avesse trovato stabilità in amore con la figlia del collega Denis Verdini, ma il gossip delle ultime sostiene che lei lo abbia lasciato. E pare che lo abbia fatto per un personaggio ...

Gennaro Lillio : “I cerChi vanno Chiusi” - riferimento a Francesca De André? : Gennaro Lillio si confessa su Instagram e svela come ha fatto a raggiungere il successo Che Gennaro Lillio sia un ragazzo buono ed umile l’abbiamo capito subito. Il modello ne ha dato grossa dimostrazione durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello e continua a farlo anche ora. Nonostante abbia posato per una grande […] L'articolo Gennaro Lillio: “I cerchi vanno chiusi”, riferimento a Francesca De André? ...

Francesca Baerald è un'artista italiana che ha creato una serie di incredibili mappe dedicate a libri e videogioChi : Octopath Traveler, Il Signore Degli Anelli, ma anche Lo Hobbit e Warhammer. Francesca Baerald è un'artista italiana che ha disegnato una serie di meravigliose mappe per compagnie come Square Enix, Fantasy Flight, Games Workshop e Dark Horse.Francesca ha un portfolio di tutto rispetto: oltre alle mappe, tra i disegni dell'artista ne figurano alcuni dedicati ai libri ed ai giochi di ruolo. Schede di personaggi, rappresentazioni di diverse classi ...