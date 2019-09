X Factor | Nuela fa impazzire il pubblico con la sua hit demenziale ' Carote'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ieri, giovedì 19 settembre, è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X2019 e anche questa volta ne abbiamo viste e sentite delle belle. Si tratta di "", hit di Emanuele Crisanti in arteche ha fatto ballare sia giudici che spettatori all'interno dell'auditorium. L'autore della canzone ha soltanto sedici anni ed è già considerato un vero e proprio genio per aver realizzato un brano dal testo apparentemente elementare e non sense ma che è riuscito a spopolare diventando un vero e proprio tormentone sul web. '' difa il boom delle views su Youtube Dopo cheè riuscito a passare alla fase successiva conquistando la giuria di X2019, il suo brano ha continuato a macinare visualizzazioni su Youtube. Molti si sono fiondati sui social a chiedere persino di ascoltare "" disu Spotify. Per il momento esiste soltanto il ...

zazoomblog : X Factor Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele - #Factor #Carote #Nuela #conquista - zazoomnews : X Factor Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele - #Factor #Carote #Nuela #conquista - zazoomblog : X Factor Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele - #Factor #Carote #Nuela #conquista -