Iran | ok alle donne negli stadi per gare internazionali

Attacco all'Iran - l'"Amleto" della Casa Bianca messo alle strette : Il dilemma di “Amleto” Trump. Di fronte all’Attacco all’”oro nero” saudita il capo della Casa Bianca ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti alla guerra - anzi pronti in modo “formidabile” - se necessario; ha continuato tuttavia affermando di credere che gli iraniani “vogliano un accordo”. E che, a un certo punto, “i problemi verranno risolti”.Dietro alla prudenza della ...

Arabia Saudita - Cnn : “Attacco alle strutture petrolifere lanciato da una base in Iran” : Ci sono “probabilità molto alte” che l’attacco aereo scagliato nel fine settimana all’industria petrolifera dell’Arabia Saudita sia stato lanciato da una base in Iran, vicino al confine con l’Iraq. E’ quanto hanno stabilito gli investigatori americani e sauditi, secondo quanto riporta la Cnn che cita fonti a conoscenza delle indagini. L’attacco, scrive l’emittente statunitense, ha coinvolto missili cruise che volano ...

Iran - morta l’attivista che si era data fuoco per protestare contro gli stadi vietati alle donne : Sahar Khodayari, 29 anni, si è data fuoco davanti a un tribunale di Teheran. Protestava contro il divieto per le donne di entrare negli stadi in Iran. Sahar è morta in un ospedale della capitale Iraniana. Aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Questa storia è arrivata a noi attraverso social e blogger, non attraverso le cronache o le corti di giustizia di Teheran. Khodayari, nemmeno il suo nome è stato detto ufficialmente, era stata ...

Germania a corto di insegnanti : alle elementari ne servIranno 26.300 per il 2025 : Il numero degli scolari alle elementari ha ripreso a salire in Germania ma non quello degli insegnanti:?la fondazione Bertelsmann ha lanciato un nuovo allarme, in un rapporto che ritocca all’insù le stime degli esperti a livello federale del ministero dell’Istruzione

Andrea Stramaccioni - l’ex allenatore dell’Inter bloccato in Iran : non può lasciare il Paese per problemi con il visto : Si sta trasformando in un incubo l’esperienza di Andrea Stramaccioni in Iran. L’ex allenatore dell’inter da giugno è il nuovo tecnico dell’Esteghlal, società a totale partecipazione statale del governo Iraniano, e – complice la sosta per le Nazionali – nella serata di giovedì 29 agosto avrebbe dovuto prendere un areo che lo avrebbe riportato per qualche giorno in Italia, a Roma, dalla moglie e dai due figli. ...

Stramaccioni fermato a Teheran - l’allenatore italiano bloccato in Iran : la paradossale situazione : Si complica la situazione di Andrea Stramaccioni in Iran: al tecnico italiano, chiamato la scorsa estate alla guida dell’Esteghlal, squadra di Teheran, è stata impedita stamattina la partenza per l’Italia. La Polizia Iraniana presente all’aeroporto ha contestato al tecnico e ai suoi tre collaboratori un visto turistico scaduto, tra la sorpresa di Stramaccioni, da tre mesi in Asia. Immediato il contatto con ...

Incubo Stramaccioni - l’avventura in Iran è sempre più caotica : l’allenatore fermato all’aeroporto dalla polizia : La polizia Iraniana ha contestato all’allenatore italiano un visto turistico scaduto, impedendogli di far rientro in Italia Le brutte notizie per Andrea Stramaccioni in Iran non finiscono mai, l’allenatore italiano infatti continua a dover far fronte a situazioni incresciose da quando, la scorsa estate, è diventato manager dell’Esteghlal. LaPresse/Enrico Locci La società di Teheran sembra non seguire più il proprio ...

Vajont - lavori dell’Anas per Cortina 2021 demolIranno chiesa simbolo della tragedia : proprietario del terreno pronto alle barricate : È pronto a tutto Giovanni Battista Protti pur di salvare dall’esproprio la chiesetta e il sagrato di Faè, uno dei pochi tasselli che tengono viva nella memoria la tragedia del Vajont. In seguito all’annuncio dell’esproprio dell’area di sua proprietà da parte dell’Anas, per la costruzione di una variante stradale in vista dei Mondiali di sci di Cortina 2021, l’uomo ha annunciato che nella giornata del 6 agosto ...