Pensioni | Salvini | ‘Se vogliono tornare alla Fornero chiederemo una mano agli italiani'

Pensioni - Quota 100 difesa da Salvini : 'Se vogliono cancellarla passino sul mio corpo' : Matteo Salvini non è più al governo. Dopo la crisi agostana e la formazione di un nuovo esecutivo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, la Lega occuperà i banchi dell'opposizione. Da ospite della trasmissione Mediaset Mattino Cinque ha avuto modo di soffermarsi su vari temi che potrebbero far segnare una decisa inversione di rotta del nuovo governo, ma tra quelli toccati c'è quello previdenziale, da sempre molto caro agli ...

Pensioni - Quota 100 "a esaurimento". Gualtieri - ministro Pd : intervista rivelatrice - cancellare Salvini : Il neo-ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, uomo Pd a Bruxelles, debutta alla riunione informale dell'Ecofin a Helsinki presentando una bella cartella di provvedimenti cuciti su misura per piacere agli euro-rigoristi. intervistato da Repubblica, Gualtieri mette subito in chiaro come il primo ob

Pensioni - Salvini : ‘Cancellare Quota100? Dovranno passare sui nostri corpi’ : Il leader della Lega Matteo Salvini promette battaglia al governo "giallo rosso" sulla riforma delle Pensioni e continua a difendere a spada tratta la Quota 100, la misura simbolo del Carroccio al governo che consente l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni di età con 38 anni contributi previdenziali. A chiedere la Quota 100 sono stati già circa 170mila lavoratori, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi dal presidente dell’Inps ...

Pensioni - Salvini (Lega) : 'Qualcuno vuole cancellare Q100 e tornare alla Fornero' : Ancora una volta la Quota 100 si presenta al centro del dibattito politico, dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul destino della misura di flessibilità. L'opzione consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, ma con l'avvio del governo giallo-rosso si sono susseguite ipotesi circa una possibile modifica o cancellazione. Proprio su quest'ultimo punto è tornato all'attacco il ...

Pensioni : Salvini a difesa di quota 100 - ma i numeri dell'Inps confermano calo istanze : "Se per fare dispetto a me proveranno a tornare indietro su quello che è stato fatto negli ultimi mesi, su due temi in particolare, dovranno vedersela con noi. Se proveranno a cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, non li facciamo uscire da quel palazzo. Stanno lì giorno e notte, Natale, Capodanno e Ferragosto". Matteo Salvini si scaglia così contro il nuovo governo Conte nel giorno della manifestazione in piazza Montecitorio a Roma ...

Pensioni : Quota 102 - nuova ipotesi al vaglio del Governo - Salvini protesta in piazza : Il primo banco di prova del nuovo Governo giallo-rosso consiste nel trovare i 23 miliardi di euro per evitare l'incremento dell'Iva previsto per il prossimo anno. Tuttavia, sono tanti ancora i punti da chiarire per l'esecutivo: dalla revisione della Quota 100, alla flat-tax lasciata in eredità dal precedente Governo Conte e al reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Spunta l'ipotesi Quota 101 o Quota 102 Stando a quanto ...

Pensioni - Salvini : 'Se vogliono cancellare Quota 100 dovranno passare su nostri corpi' : Ormai all’opposizione dopo che gli è sfuggita di mano la crisi di governo da lui stesso aperta in pieno agosto e però non sfociata nel voto come lui avrebbe preferito, il leader della Lega Matteo Salvini continua a difendere a spada tratta l’operato del precedente governo gialloverde sulle Pensioni e sulla Quota 100 che ha consentito già a circa 200mila lavoratori di accedere al trattamento previdenziale con largo anticipo rispetto a quanto ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” Pensioni ultima ora – Matteo Salvini ed Elsa Fornero sono due nomi molto frequenti nel dibattito previdenziale del nostro Paese. Il segretario della Lega ha fatto della battaglia contro la riforma Pensionistica approvata dall’allora governo Monti – di cui Fornero era ministro del Lavoro – un caposaldo della sua attività politica. Pensioni ultima ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” : Pensioni ultime notizie: Salvini “Se aboliscono Quota 100 è una truffa” Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni di Matteo Salvini intervenuto di recente a Pinzolo. Tra gli argomenti trattati anche il nuovo governo formato dall’alleanza M5S-PD e la possibilità, dunque, che Quota 100 venga cancellata. Per il leader della Lega, se ciò dovesse avvenire, si tratterebbe di una vera e propria truffa. Intanto continua ...

Pensioni - Salvini : 'Con Q100 ricambio generazionale se non l'ammazzano' : Il dossier sulle Pensioni resta in primo piano nell’agenda politica durante le delicate fasi della trattativa tra il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio e il Partito democratico coordinato dal segretario Nicola Zingaretti. Di fatto è già all’opposizione del nascente governo giallo-rosso il leader della Lega Matteo Salvini. "Se non l'ammazzano, Quota 100 – ne è convinto il vicepremier uscente - riuscirà a produrre il ricambio ...

Pensioni : Q100 - per Salvini l'abolizione della misura è una truffa : "Se aboliscono Quota 100 siamo veramente alla truffa", lo ha affermato il segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo l'alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il nuovo governo giallo-rosso, infatti, potrebbe optare per la cancellazione della riforma voluta dalla Lega e contenuta nella precedente Legge di Stabilità al fine di reperire le risorse necessarie per le altre priorità come il blocco dell'aumento dell'Iva. ...

Pensioni - Salvini : ‘Abolizione Quota 100 sarebbe una vera truffa’ : Dibattito sempre acceso sulle Pensioni, e in particolare su Quota 100, mentre si resta in attesa della formazione del nuovo governo giallo-rosso. Dopo la rottura tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio, probabile che venga rivisto il piano per la previdenza che prevedeva, oltre alla Quota 100, anche l’introduzione della Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna ...

Pensioni ultima ora : Cairo su Quota 100 “Salvini agita folle” : Pensioni ultima ora: Cairo su Quota 100 “Salvini agita folle” Pensioni ultima ora: il giudizio su Quota 100, sul reddito di cittadinanza e su tanti temi sociali ed economici. Questo e molto altro nella intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio dall’imprenditore Urbano Cairo in cui ha parlato di argomenti caratterizzanti dell’agenda politica nazionale ed internazionale. Pensioni ultima ora, Cairo: Di Maio e Salvini avevano ...

Pensioni e welfare : Salvini conferma quota 100 - ma sul RdC 'doveroso verificare' : Si intensifica lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, con i primi che nelle ultime ore sembrano aver preso di mira il reddito di cittadinanza. Una misura sulla quale ha espresso dubbi lo stesso leader leghista Matteo Salvini, esternando la propria perplessità durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. D'altra parte, nelle stesse ore un attacco simile al nuovo provvedimento di welfare è arrivato anche da parte del Vice Ministro ...