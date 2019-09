Notte Europea dei Ricercatori 2019 | 3 eventi nell’area dei Castelli Romani

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) scende in campo venerdì 27 settembre per ladei– insieme ad altre Delegazioni dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) – per raccontare al pubblico come gli astrofili studiano gli astri e come contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze scientifiche. L’Associazione, attivamente impegnata nella promozione e diffusione della cultura astronomica da oltre 20 anni, proporrà nell’ambito della più importante manifestazionedi comunicazione scientifica ben tredei: a Rocca di Papa, presso la propria sede, e a Frascati. Il tema dell’edizionedelladeicoordinata da Frascati Scienza e a cui l’UAI aderisce come partner è per il secondo anno consecutivo “BE a citizEn Scientist”, abbreviato in BEES. Si prende spunto dalle laboriose api e ...

Unipisa : RT @VDomenici77: Ci stiamo avvicinando al #Bright19 La notte europea selle ricercatrici e dei ricercatori. Quest'anno al @DcciU @Unipisa fa… - ego_virgo : Vuoi visitare EGO e partecipare a molte attività? Non aspettare oltre per registrarti per la notte europea dei rice… - ptomasich : RT @Explora_Roma: Il 27 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori: serata gratuita con #CONTACI! Per scoprire Economia e Finanza. Pr… -