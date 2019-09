Ariana Grande troppo sensuale | la dura critica di Fabio Volo

Fabio Volo attacca Ariana Grande - troppo sexy nel video di 7 Rings : Sono parole forti quelle che Fabio Volo usa per riferirsi ad Ariana Grande. Il dj, in apertura della trasmissione radiofonica di Radio Deejay Il Volo del mattino nella puntata di lunedì 16 settembre, si lancia in una lunga considerazione sui messaggi che la popstar lancia alle ragazzine che la seguono, facendo riferimento in particolar modo al videoclip di 7 Rings, e parla di quando in palestra si è imbattuto nella visione del video: “A un ...

Fabio Volo su Ariana Grande : “Ma chi è ‘sto puttanun che si mette a 4 zampe per cantare? ‘Imputtana’ le nostre figlie” : “Quando ero in Australia andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli. Corro su questo tapis-roulant, ed era piena di televisioni questa palestra con tutti questi canali di video per giovani. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è ‘sto puttanun? Come si è ...

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey insieme per “Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)” : È disponibile da oggi, venerdì 13 settembre, nelle piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo “Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)” di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey (Republic Records e Sony Pictures Entertainment). Il brano fa parte della colonna conora del film Charlie’s Angels, diretto da Elizabeth Banks, al cinema dal 21 novembre. Contemporaneamente, è online su YouTube il video ufficiale. La traccia è scritta a sei mani ...

