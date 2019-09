Cosa fare se il cucciolo sporca

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Oscar Grazioli Scientificamente si chiama «perdita della pulizia» che, con parole molto più semplici, vuol dire che il gatto o il cane fanno la pipì (e talvolta il resto) dove non dovrebbero farla. Naturalmente non ci si può aspettare da undi poche settimane che deponga i suoi rifiuti organici nella cassetta o abbia già imparato a farli fuori di casa, semplicemente perché non «manovra» ancora gli sfinteri, esattamente come un neonato umano. Dopo due o tre mesi però e, con un minimo di addestramento, il cane deve imparare che il luogo idoneo non è il salotto, ma il giardino ed è profondamente sbagliato sgridarlo quando si rientra e si trova il «regalino» sul tappeto. Ormai è fatta e il cane magari sta giocando beatamente, quando si sente sgridare. A quel punto la confusione è totale perché assocerà al gioco (e non alla pipì fatta in casa) qualdi sbagliato, ...

giannigipi : 3 problemi: 1: Il bersaglio del corto sono gli sciacalli. 2: Il titolo del corto è in italiano. Non è “the battle… - riparteilfuturo : 'll vero valore di una persona non si misura dai valori in cui sostiene di credere, ma da che cosa è disposto a far… - juventusfc : ? Hai 29 secondi per fare una buona prima impressione. Cosa fai? ?? Risponde @2DaniLuiz. -