Tour of Britain 2019 | dominio di Mathieu van der Poel! L’olandese vince anche l’ultima

Ciclismo - Mondiali 2019 : buoni segnali da Matteo Trentin al Tour of Britain. Bene anche Cimolai - si rivede Moscon : Arrivano segnali incoraggianti a metà, per l’Italia, dal Tour of Britain 2019. A metà perché da un lato Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sta mostrando una forma abbagliante. L’ex campione europeo, infatti, nella gara a tappe che si snoda lungo parte del Regno Unito, ha conquistato una frazione, per quattro volte è arrivato sul podio ed è stato anche autore di un ottimo 13° posto nella cronometro. Quest’ultima è, in assoluto, ...

Tour of Britain 2019 : Mathieu van der Poel beffa nuovamente Matteo Trentin - piazzati anche Cimolai e Moscon : È davvero un testa a testa quello al quale stiamo assistendo in questo Tour of Britain tra Mathieu van der Poel e Matteo Trentin. Ancora una volta è l’olandese ad avere la meglio: in maglia verde di leader dalla classifica generale il fenomeno orange conquista anche la settima frazione della breve corsa a tappe britannica, partita da Warwick e giunta sullo strappo di Burton Dassett Country Park dopo 188,7 chilometri. Vantaggio sempre più ...

Tour of Britain 2019 : Edoardo Affini show a cronometro! Van der Poel scavalca Trentin in classifica : Esulta ancora l’Italia in terra britannica. Nella sesta tappa del Tour of Britain 2019, breve corsa che si sta svolgendo in contemporanea con la Vuelta, a mettere il turbo è Edoardo Affini. Il corridore della Mitchelton-SCOTT conquista la sua seconda vittoria in carriera: questa volta si impone, dopo il successo in una frazione del Giro di Norvegia, nella specialità più amata, la cronometro, nella quale è bronzo continentale in carica. ...

Mathieu Van der Poel - spettacolare vittoria nella quarta tappa del Tour of Britain : Mathieu Van der Poel fa sempre più paura in vista dei Mondiali del prossimo 29 settembre. Il campione della Corendun Circus si sta preparando alla sfida iridata nel Tour of Britain, dove sta dando sfoggio delle sue straordinarie qualità che lo hanno portato a primeggiare non solo nel ciclismo su strada, ma anche nel ciclocross e nella mountain bike. Il 24enne olandese ha vinto ieri la quarta tappa con un altro numero da fenomeno, staccando tutti ...

Tour of Britain 2019 : Dylan Groenewegen si impone in volata - Matteo Trentin torna leader della generale : Non solo Vuelta. In contemporanea con l’ultimo grande giro stagionale si corre anche un’altra corsa a tappe per il circuito europeo di ciclismo su strada: il Tour of Britain. Oggi è andata in scena la quinta frazione: partenza ed arrivo in quel di Birkenhead, di 174 chilometri. Percorso piuttosto pianeggiante, con qualche strappo a provare a scombinare le carte in tavola: alla fine però è stata volata con Dylan Groenewegen che si ...