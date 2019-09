Sacchi | «Altro che calmo | ad Ancelotti ribolle il sangue Il Napoli stupirà»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) La Gazzetta dello sport sbatte in prima pagina il duello Conte-Sarri. Aritmeticamente è corretto. Dopo due giornate Inter e Juventus sono in testa alla classifica a punteggio pieno (così come il Torino), e oggi giocano entrambe. A corredi di quest’apertura, il quotidiano ha intervistato Arrigoche definisce Sarri «un esteta, gli piace il possesso, va a prendersi il dominio del campo col pressing». Mentre di Conte dice: è meno paziente, cerca subito la verticalizzazione per le punte. Il suo gioco è più immediato, fa meno pressing e, di conseguenza, le sue squadre sono un po’ più lunghe. Considera più difficile il lavoro dell’allenatore juventino: È arrivato in una squadra che ha vinto tutto e adesso lui deve proporre un calcio completamente diverso. Significa che bisogna convincere prima di tutto i giocatori, tirarli dalla propria parte e renderli partecipi del ...

