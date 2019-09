Perdono l’aereo perché troppo pieno cosa accade dopo è incredibile

Cagliari - Perdono l’aereo - sfondano una porta e lo rincorrono in pista : multa da 2mila euro : L'incredibile ha visto come protagonisti due passeggeri: un 54enne sardo e l'amico 40enne inglese, entrambi residenti a Londra. I due si sono attardati al bar in attesa del decollo e non si sono accorti del tempo che trascorreva e nemmeno degli avvisi. Quando hanno capito che l'aereo stava partendo si sono fiondati sulla pista per cercare di raggiungere il velivolo.Continua a leggere