Governo | migranti e conti | la missione di Conte per nuove regole

Migranti - no del Governo alla Alan Kurdi : I 5 immigrati a bordo della nave non possono sbarcare in Italia. E' la prima risposta negativa ad un appello da parte di un'imbarcazione delle Ong da parte della nuova minstra dell'Interno

Migranti - Ocean Viking e Alan Kurdi : banco di prova per il nuovo Governo : Migranti, Ocean Viking e Alan Kurdi: banco di prova per il nuovo Governo.Foto dal profilo twitter di SOS Mediterranee - ROMA

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "I contatti che ho prontamente avviato con la neo-Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno già consentito di individuare punti di convergenza decisamente promettenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "In materia di immigrazione non possiamo più prescindere da un'effettiva solidarietà tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Questa solidarietà finora è stata annunciata, ma non ancora realizzata". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. "Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta ...

Migranti - primo banco di prova per il Governo : la Ocean Viking soccorre 50 persone e chiede un porto sicuro : La nave di Sos Mediterranee e Msf ha preso a bordo i naufraghi al largo della Libia ed è in acque internazionali, ma si rivolgerà a Italia e Malta. Al Viminale spetta la decisione se accettare di farla attraccare nel nostro Paese

Migranti - Vespa : 'Seri problemi per il Governo se apre i porti in modo indiscriminato' : Il secondo governo della storia della Repubblica italiana presieduto da Giuseppe Conte ha ormai visto la luce. Il giuramento al Quirinale dei Ministri ha, di fatto, aperto una nuova pagina che, naturalmente, è ancora tutta da scrivere. Bruno Vespa, in un editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare gli attuali scenari politici focalizzandosi su due aspetti. Il primo è stato quello di 'pronosticare' la durata del nuovo ...

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Il Governo impugna la norma del Friuli sui migranti - Salvini : "La Regione farà ricorso" |Legge elettorale - "No al proporzionale" : L'ex ministro dell'Interno annuncia l'iniziativa di Fedriga dopo ladecisione del Cdm di ieri di impugnare la legge regionale giudicata "discriminatoria" verso i migranti. "Legge elettorale? Ci opporremo a ritorno a pentapartito"

Governo IMPUGNA LEGGI MIGRANTI FRIULI/ Salvini : "Che bell'esordio - rispettoso" : GOVERNO IMPUGNA LEGGI contro i MIGRANTI del FRIULI Venezia Giulia. La reazione dell'ex ministro Salvini: "Che bell'esordio, rispettoso"

Parte il Governo Conte 2 - prima mossa sui migranti : impugnata una legge del Friuli : Il provvedimento del Friuli Venezia Giulia appare incostituzionale in materia di ambiente e discriminatorio in materia di immigrazione. Lunedì si vota la fiducia alla Camera. Conte: "Basta conflittualità"