NAPOLI | sul tavolo i rinnovi di Maksimovic e Milik

NAPOLI - Mertens torna sulla sconfitta contro la Juve : “E’ stato brutto. Sul futuro…” : “Purtroppo a Torino abbiamo subito quel gol all’ultimo minuto, è stato brutto. La Juventus è la squadra più forte, ancora oggi ho difficoltà a pensare alla partita: per noi era un appuntamento molto importante, perdevamo 3-0 e siamo riusciti a risalire fino al 3-3, poi prendere quel gol su un’azione neanche pericolosa è stato brutto”. Dries Mertens è tornato a parlare della rocambolesca gara persa a Torino contro la ...

Mertens : “NAPOLI? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…” : Mertens: “Napoli? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…”. L’ attaccante azzurro parla dopo la sfida col San Marino Mertens: “Napoli? È il mio futuro! Dura digerire il ko con la Juve. Sulla Posizione in campo…”. Reduce dalla vittoria con il suo Belgio per 4-0 contro il San Marino, dove ha anche realizzato una rete, l’ attaccante azzurro parla in mixer zone ...

Condò : “Se il NAPOLI batte il Liverpool mette un’ipoteca sul passaggio del girone” : Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sulle prime due giornate di campionato “Le definisco adrenalinici, sono una sorta di anomalia che si è già vissuta in Juve-Napoli” Il giornalista ha commentato la sconfitta del Napoli contro i bianconeri “Agli azzurri è andata male che hanno perso in maniera rocambolesca, ma nella prima ora non c’è stata storia. Il Napoli ha alle spalle quella che considero ...

Cies – Dal 2010 il NAPOLI ha speso 693 milioni sul mercato : Il Cies ha condotto uno studio mondiale relativo ai movimenti dei club sul mercato dal 2010 ad oggi. Il Napoli entra nella top 20 delle società che hanno speso di più al mondo Più esattamente il club di De Laurentiis è 19 con un investimento pari a 693 milioni di euro. Nonostante vengano mosse costantemente critiche all’operato di Aurelio De Laurentiis, i numeri danno ragione al patron della SSC Napoli che ha sborsato negli ultimi dieci ...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il NAPOLI nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

VIDEO – Juventus-NAPOLI - esultanza provocatoria di Costa diretta ai tifosi azzurri dopo l’autogol di Koulibaly : Juventus-Napoli Douglas Costa provoca i tifosi partenopei Immagine sfuggita alle telecamere, riguarda l’esultanza provocatoria di Costa verso i tifosi azzurri: il bianconero esulta baciando la maglia e guardando i tifosi del Napoli. Nella gara Juventus-Napoli di sabato scorso all’Allianz Stadium, c’è stato un momento che non è stato ripreso dalle telecamere. A seguito dell’autogoal di Koulibaly, al ...

Albiol sulle difficoltà della difesa del NAPOLI : “All’inzio di fatica - le squadre non sono al top” : L’ex difensore del Napoli Raul Albiol, è intervenuto a Radio KissKiss comemntando il fatto che il Napoli, dopo la sua partenza, ha preso tanti gol “All’inizio è sempre così, si fa fatica e lo fanno tutte le squadre. Col passare del tempo la situazione migliorerà. Ho mandato un messaggio a Koulibaly, ci ho parlato l’altro giorno: Kalidou è tra i più forti del mondo, è questione di rimanere tranquillo. Lavorerà e poi darà tanto al Napoli ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : pirotecnico 4-3 tra Juventus e NAPOLI - Milan di misura sul Brescia : Nei due anticipi del sabato, dopo la vittoria di ieri di misura del Bologna sula SPAL, la Serie A di Calcio offre altri due incontri risolti col minimo scarto: alle ore 18.00 il Milan batte il Brescia per 1-0, mentre alle ore 20.45 la Juventus supera con un pirotecnico 4-3 il Napoli e resta solitaria (per ora) in testa alla classifica. Juventus-Napoli 4-3 Pazza partita allo Stadium: i bianconeri dominano per un’ora andando sul 3-0, poi si ...

Juventus-NAPOLI 0-0 La Diretta Primo match scudetto - Sarri in tribuna Le formazioni : Higuain in attacco - Ghoulam sulla sinistra : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

NUMERI PRIMI – Juventus-NAPOLI - precedenti - curiosità e statistiche sul big match allo Stadium : Juventus-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sulla prima trasferta degli azzurri in campionato. statistiche Juventus-Napoli, seconda giornata del Campionato di Serie A 2019-2020. Le compagini scenderanno in campo allo Juventus Stadium sabato 31 agosto alle ore 20:45. I precedenti tra Juventus e Napoli In Serie A Juventus e Napoli si sono scontrate 146 volte. I NUMERI sono tutti a vantaggio dei bianconeri che hanno vinto 68 ...