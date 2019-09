LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | De Filippis in corsa per la finale | Pellielo

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08 Giovannifa 23/25 e chiude a quota 115/125. Non ci saràper lui. 13.47 Chiusa la quarta serie juniores: Lorenzo Ferrari è secondo in solitaria a quota 95, mentre Matteo D’Ambrosi è sesto a quota 91 assieme al britannico Michael Bovigdon. Decimo da solo a quota 89 Edoardo Antonioli. 13.39 Fa 21/25 Edoardo Atonioli, che si complica un po’ a vita per quanto riguarda l’accesso alla, ora divenuto difficile. 13.11 23/25 per Matteo D’Ambrosi nella quarta serie degli juniores: 91/100 per lui. 12.54 Il lusitano si issa in testa con 97/100, Mauro Deè quarto al termine della quarta serie, in pienaper l’ingresso in. 12.47 Al momento Mauro Desi trova in terza posizione a quota 96 con il croato Josip Glasnovic a quota 96. In testa con 97 il ceco Jiri Liptak ...

