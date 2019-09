LIVE Germania-Olanda 2-2 calcio | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | Kross rimette

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77′ L’vuole la vittoria spinge a pieno organico, conclusione da fuori di Babel dalla sinistra che finisce fuori di molto. 75′ La stanchezza comincia a farsi vedere, squadre spaccate ora ogni azione è una possibilità di rete. 73′ Reazione rabbiosa olandese, Depay salta l’uomo sulla sinistra e mette in mezzo per Malen che anticipa tutti e tira di piatto sul secondo palo ma la palla viene sporcata e para Neuer in tuffo. 71′ GOOOOOOOOOOOL,sss su rigore spiazza il portiere olandese. 70′ Discesa di Schultz sulla sinistra che mette in mezzo ma di polso tocca De Ligt ed èdi RIGORE. 69′ I cambi dellahanno lasciato completamente scoperto il fronte offensivo tedesco che ora non riesce a ripartire efficacemente. 67′ Male laora è completamente chiusa in ...

zazoomnews : LIVE Germania-Olanda 0-0 calcio Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA: la Germania per consolidarsi e l’Olanda per… - pinadero50 : ??Germania Olanda, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni a Euro 2020 | Sky Sport -