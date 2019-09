Insigne abbandona il ritiro della Nazionale | sostituto a sorpresa | la scelta di Mancini

Fonte : forzazzurri

Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno della Nazionale italiana torna a Castelvolturno per curare e poter recuperare in fretta dal lieve infortunio capitato contro la Juventus. Il CT Roberto Mancini ha scelto come sostituto di Insigne Vincenzo Grifo. Lo riporta il portale Ansa: "Anche Lorenzo Insigne ha lasciato il raduno: l'attaccante del Napoli, indisponibile per le trasfitte in Armenia e Finlandia, ha fatto rientro al proprio club per seguire le cure del caso. Un'altra defezione si aggiunge quindi a quelle di Chiellini, De Sciglio e Cristante, sostituiti rispettivamente da Acerbi, D'Ambrosio e Tonali, con quest'ultimo che si aggregherà più tardi al gruppo insieme all'attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo".

