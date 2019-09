Di Maio | La nascita del governo?Dipende dal voto su Rousseau

Crisi di governo - Di Maio : «La nascita del governo dipenderà da voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Anche il Pd si riunisce al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Crippa (Lega): «Contattati da M5S per votare no a Conte in cambio di seggi»