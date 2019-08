Almanacco del 31-08-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 30-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo arrivati venerdì 30 agosto Buongiorno da Francesco Gale Oggi la chiesa ricorda San Pietro Eremita e non perdiamo di Piero così è giusto perché come Pietro anche questo nome deriva dalla Maico che è perché vuol dire pietra roccia risultato è stato Fin dall’antichità è ancora molto diffuso in tutta Italia gentile ed educato è piuttosto intelligente ambizioso anche se il più delle volte tende a nasconderlo ...

Almanacco del 29-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a giovedì 29 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice di Nazareth di latino Beatrice deriva dal termine Beato Beato felice Beatrice colei che rende beati che dona La beatitudine non esclusivamente femminile ebbe larga diffusione nel medievali specie tra i ceti più ambienti tanta dolcezza che nasconde però una punta di rata aggressività esplode Come un vulcano quando si ...

Almanacco del 28-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ed è mercoledì 28 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agostino Aurelio vescovo e dottore termine latino indicante venerabile Augusto Augusto si diffuse come personale né portare la mente tarda attorno al terzo secolo dopo grizio dopo Cristo che dopo Cristo o dopo Cristo grazie al culto di Aurelio Agostino di tagaste nato nel 354 convertito da Sant’Ambrogio della chiesa ...

Almanacco del 27-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 27 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Monica il personale Monica attestato sin dall’antica Grecia può considerarsi una variante del termine Greco Monaco eremita persona solitaria secondo altri invece il nome ha origine Punica del termine Mon spose dinamiche centrica viaggiatrice ha uno spiccato senso del grottesco dell’ironia e un’eccezionale intuito per gli ...

Almanacco del 26-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno iniziano nuova settimana è lunedì 26 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alessandro patrono di Bergamo Alessandro deriva dal greco aléxandros il cui significato è che protegge gli uomini Deve la sua ad Alessandro Magno condottiero il fondatore di un vasto Impero nel IV secolo avanti Cristo ebbe una forte espansione nella comunità cristiane oggi diffuso in tutta Italia è un tipo ...

Almanacco del 24-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 24 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo patrono di Benevento Bartolomeo il personale latino Bartolomeo sei personale Greco derivano a loro volta dall’aramaico bar Palme figlio di Dalle mail dove talmay significa Dio ha dato vero figlio del beneficiato da Dio insomma Genialloyd è dotato di grande concentrazione mentale e fisica che gli permette di svolgere molto ...

Almanacco del 23-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a venerdì siamo venerdì meno male venerdì 23 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima vergine Rosa un personale tra i più diffusi in Italia e si ricollega direttamente alla radice etimologica del nome omonimo non compare prima dell’epoca medievale anche se in breve tempo si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali gioviale Sempre allegra anche ...

Almanacco del 22-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì siamo a giovedì mentre gli avvocati sono no esauriti Noi siamo a giovedì 22 agosto Buongiorno ci capiamo da noi e Antonello e Andrea voi non vi preoccupate buongiorno Antonella Buongiorno Andrea Buongiorno addino Ben ritrovati ben sentito oggi li mettiamo in testa e i saluti che mi Guardate così Villa Insomma e decido io come diceva il conduttore è il conduttore decide pilota anche Quindi fammi ...

Almanacco del 21-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 21 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio decimo papà e noi parliamo del femminile Pia che deriva dall’aggettivo latino più spia che designava sin dall’antichità colui che compiva il proprio dovere rispettare e onorare gli dei è una discreta diffusione anche tra i cristiani come attestano i numerosi Santi e Sante presenti nel martirologio tenda crearsi un mondo ...

Almanacco del 20-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e vi sentite come vado ad aprire Iniziamo bene ed è martedì il 20 di agosto Buongiorno amici cari da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate un nome Franco dall’affascinante etimologia che lo vede derivare dal Germanico Berno Che vuol dire orso unito a Dardo valoroso vero coraggioso come un orso questo antichissimo nome Barbaro è grande diffusione grazie al Santo che loro ...

Almanacco del 19-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana si parla di un rialzo delle temperature mai il 19 agosto Buongiorno da Francesco Vitale amici amiche Oggi la chiesa ricorda San Magno vescovo e Martire Chissà perché questo bagno perché vedevo è Antonello e Andrea Checchi che siete in ascolto sicuramente questa mattina vedevo delle foto sui social tutta gente che magna magna praticamente Questo è qualunque ed ora stiamo facendo un altro ...

Almanacco del 17-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno sabato 17 agosto Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacinto Apostolo dal greco iakinthos il giovane figlio del re di Sparta ucciso da una freccia è tramutata in Fiore deriva questo personale latinizzato poi mi piaci tu sei jacinta oggi scarsamente diffuso in tutta Italia 200 cerca di pianificare la vita in modo da raggiungere il successo è destinata incontrare spesso di persegue con costante i ...

Almanacco del 15-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno giovedì 15 agosto Buongiorno Buon ferragosto Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Assunzione della Beata Vergine Maria parliamo appunto di Maria l’ebraico con Maria trasformatosi nel greco con Maria e ho anche il personale all’origine del celebre nome Maria dal quale deriva anche il l’orientale Miriam Musa ispiratrice abitudinaria Ricerca la perfezione la delicatezza sensibile può facilmente ...

Almanacco del 14-08-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mercoledì 14 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe sacerdote e Martire Ricordiamo anche San Marcello vescovo e Martire ne parliamo del femminile Marcella derivante dal latino marce un cognome molto diffuso per leggere Claudia che vede alla base il nome gentilizio Romano Marcus la cui etimologia da ricollegare a Marte il dio della guerra il nome Siri diffuse ...