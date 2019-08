Gaetano tra i convocati dell’Under 20

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Giovedì 5 settembre (ore 17) farà il suo esordio nel Torneo ‘8 Nazioni’ la Nazionale Under 20. Il Torneo, giunto alla sua terza edizione (dopo la formula a quattro squadre), vede la partecipazione insieme all’Italia di Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo e Svizzera. Il neo tecnico Franceschini, che ha preso il posto di Paolo Nicolato, ha reso noti iper le due gare in programma giovedì 5 settembre (ore 17) contro la Polonia allo Stadio Comunale di Caldiero Terme e poi lunedì 9 settembre (ore 16) contro la Repubblica Ceca a Prestice “C’è tanto entusiasmo per questa nuova esperienza, non tanto a livello personale quanto per il lavoro di equipe che continuerò a fare nel Club Italia. L’obiettivo è quello di far bene in campo, ma soprattutto accrescere l’esperienza internazionale dei ragazzi, sia tecnica che di mentalità, per cercare di dare nuova ...

TolliVincenzo : RT @napolista: #Gaetano tra i convocati dell’#Under20 Il neo tecnico Franceschini ha reso noti i convocati per la Nazionale Under 20 nel To… - napolista : #Gaetano tra i convocati dell’#Under20 Il neo tecnico Franceschini ha reso noti i convocati per la Nazionale Under… - susydigennaro : RT @calciomercato_m: UNDER 20 - Torneo '8 Nazioni', Gianluca Gaetano tra i convocati di Franceschini -