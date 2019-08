DIRETTA US OPEN 2019 Lorenzi Wawrinka streaming video tv | Federer vince facilmente!

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Federer e Pliskova agli ottavi. Lorenzi sfida Wawrinka : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Federer e Serena Williams nella sessione diurna : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminati Fabbiano e Sonego. Impresa Townsend contro Halep : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Fabbiano-Bublik - US Open 2019 in DIRETTA : 7-6 7-5 4-6 3-6 - super battaglia al quinto set : 1-1 Due ace di Bublik e parità. 30-30 Thomas copre benissimo la rete. 30-15 Ancora ace di seconda per Bublik. 1-0 Fabbiano comincia al meglio il quinto set. 40-15 Bel dritto di Fabbiano. 30-0 Ottimo inizio al servizio per Fabbiano. 3-6 Purtroppo si va al quinto set! Ed ora sarà battaglia! 40-40 Grande risposta ancora di Thomas. Si va ai vantaggi. 30-30 Passante di Fabbiano. 30-15 Ancora un ace ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminato Sonego. Impresa Townsend contro Halep. Fabbiano al quinto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 2-6 - vittoria netta e meritata dello spagnolo : Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Una buonanotte a tutti i lettori di OA Sport e un grazie per averci seguito. Match Andujar, lo spagnolo vince con pieno merito per 6-2 6-4 6-2 ed accede al terzo turno, dove ...

LIVE Fabbiano-Bublik - US Open 2019 in DIRETTA : 7-6 7-5 4-6 - il pugliese è avanti di un set contro il kazako : 30-30 Ottima risposta di Fabbiano 30-15 Doppio fallo di Bublik. 1-1 Bravo Thomas che tiene a zero il servizio. 30-0 Buona prima di servizio di Fabbiano. 0-1 Bublik conquista il primo game del quarto set. 30-40 Errore di rovescio per Bublik. 4-6 Spettacolare volèe di Bublik, che manda il match al quarto. 30-40 C'è un set point per Bublik. Il passante di Fabbiano è in corridoio. 30-30 ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 1-4 - lo spagnolo in nettissimo vantaggio : 30-15 Doppio fallo di Andujar 30-0 Prima al corpo di Andujar 15-0 Andujar spinge con il dritto e ottiene il punto 1-4 Andujar, buona prima di Sonego che torna a tenere un game di servizio vantaggio Sonego, dritto ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 0-3 - lo spagnolo in nettissimo vantaggio : 0-3 Break Andujar, che se ne va in questo terzo set con una risposta vincente lungolinea di dritto 30-40 Servizio e dritto di Sonego 15-40 Ace di Sonego 0-40 Tre palle break Andujar, cerca il dropshot Sonego, ma lo ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 4-6 - due set di vantaggio per lo spagnolo : 4-6 Set Andujar, che prende la via della rete e raddoppia il vantaggio nei confronti di Sonego 40-15 Due set point per Andujar 30-15 Prima al corpo di Andujar 15-15 Sonego trova un gran rovescio sulla riga che Andujar ...

LIVE Fabbiano-Bublik - US Open 2019 in DIRETTA : 7-6 7-5 - il pugliese è avanti di due set contro il kazako : 7-5 THOMAS FABBIANO CONQUISTA IL SECONDO SET! A-40 Set point per Thomas Fabbiano! 40-40 Sbaglia Bublik di rovescio! 30-40 Ace di Fabbiano! 15-40 Ci sono due palle del controbreak per Bublik. 0-30 Passante di Bublik. Momento complicato. 6-5 BREAK DI THOMAS FABBIANO! Finalmente riesce a strappare il servizio a Bublik. 40-A Palla break per Fabbiano! 40-40 Passante di Fabbiano. Parità. 30-30 Vince ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 3-4 - set e break di vantaggio per lo spagnolo : 15-30 Andujar mette un non difficile rovescio in rete, piccola occasione concessa a Sonego 15-15 Andujar sistema tutto aggredendo verso la rete e chiudendo di dritto 0-15 Serve bene, ma sbaglia di rovescio Andujar 3-4 ...

LIVE Sonego-Andujar - US Open 2019 in DIRETTA : 2-6 1-2 - set e break di vantaggio per lo spagnolo : 40-30 Prende il controllo dello scambio Sonego, entra nel campo e chiude con lo smash 30-30 Perde il rovescio Sonego, aggredito sin dalla risposta da Andujar con il dritto 30-15 Torna a rete Sonego, largo il passante di ...