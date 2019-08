Ad Astra | film di fantascienza con Brad Pitt | è un polpettone senza nulla di originale

Fonte : wired

(Di venerdì 30 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=k1dFqDhoS9A La mancanza di originalità in undiè imperdonabile. La missione principale del genere è immaginare un possibile andamento del presente o ancora meglio un nostro futuro, creare una visione di quello che può avvenire, raccontare l’oggi dell’essere umano tramite una visione prima di tutto visivamente coinvolgente del suo domani, di cosa possiamo essere e non siamo ancora e di come tutto questo ci possa apparire: una visione che da sola parli anche più della trama. Se il poliziesco o l’horror possono citare e rimescolare altrie altre trovate, laha il dovere di immaginare, di avere un proprio design e una propria visione. Da quello se ne stabilisce la caratura. E quella di Adè bassissima davvero e il posizionamento in concorso alla Mostra del cinema di Venezia non fa che rimarcarlo. Non c’è ...

Miki_Trent : Ruth Negga en Luois Vuitton Ad Astra Premire Venice Film Festival 2019 - Andrea89437887 : RT @comingsoonit: #AdAstra #Venezia76 La nostra recensione del film di James Gray con #BradPitt, in concorso al Festival di #Venezia2019, n… - cinematownit : Presentato a @la_Biennale, @adastramovie racconta la storia di un viaggio nello spazio e di un'ossessione privata.… -