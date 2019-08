Zingaretti ha carta bianca per negoziare con M5s

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un mandato pieno dal partito a tentare la strada della costruzione del nuovo governo con M5s. La conclusione della relazione del segretario Nicola, alle undici e venti, viene accolta da un applauso liberatorio e da una standing ovation da parte della direzione. Unico astenuto Matteo Richetti. E' la prova di chiarezza che, ieri alla stessa ora, chiedeva Luigi Di Maio e dopo la quale il Capo politico dei 5 Stelle ha fatto saltare l'incontro a Palazzo Chigi. La linea dunque è segnata: "Oggi pomeriggio al Presidente della Repubblica"dara' "la disponibilità a verificare con il Presidente incaricato le condizioni politiche e programmatiche e contribuire a dare vita al nuovo Governo". Una schiarita dopo le nuvole addensate sul Conte 2 in nottata quando, di fronte alla nuova richiesta di Di Maio di mantenere la carica di vice premier, fonti Pd gridavano ...

noitre32 : RT @gustinicchi: TROPPO SICURO Tipografia Bernardini srl...L''oggetto del contratto manderà su tutte le furie il segretario del Pd, Zingare… - seneca4949 : RT @claudio_1erpiu: Giuseppe conte che fa acquisti da premier puzza molto, come se niente fosse accaduto. 200 bigliettini da visita in cart… - PMurroccu : RT @claudio_1erpiu: Giuseppe conte che fa acquisti da premier puzza molto, come se niente fosse accaduto. 200 bigliettini da visita in cart… -