US Open – Buona la prima per Madison Keys | l’americana non lascia scampo alla giapponese

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) La tennista statunitense accede al secondo turno dello slam di casa battendo in due set la propria avversariaDavanti al pubblico di casa,stacca il pass per il secondo turno degli US, cominciando con il piede giusto l’ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. L’americana nonDoi, superandola con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo poco più di un’ora di partita. Niente da fare per la numero 108 del ranking WTA al cospetto della top ten statunitense, che nel secondo turno affronterà la cinese Zhu.L'articolo USlaper, l’americana nonDoi SPORTFAIR.

BarbaraBennici : @lauradilucia Open online ha riportato l'intero decreto sicurezza. Buon divertimento. Fregarsene delle persone che… - MyliusMylius : @aiiaco @GassmanGassmann @WWF @CucchiRiccardo @Open_gol In buona compagnia con Otto Dix @artistottodix E con George Grosz -