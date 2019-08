Professore per amore | trama | cast e curiosità della commedia con Hugh Grant e Marisa Tomei

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 27 agosto 2019) Martedì 27 agosto, dalle 21.25 circa in poi su Rai3, va in ondaper, pellicola del 2014 diretta da Marc Lawrence.perAl centrostoria diper, titolo originale The Rewrite, c’è uno sceneggiatore di successo che però ha perso il suo tocco magico, Keith Michaels. Stretto tra una serie di script respinti e un divorzio che lo ha lasciato con poche risorse, è costretto ad accettare un lavoro presso l’Università a Binghamton. Si tratta di un centro decentrato non lontano da New York. Michaels nonostante non abbia nessuna voglia di insegnare e ritenga che sia inutile, si trova a gestire una classe che lo vede come un geniosceneggiatura. Soprattutto il nutrito gruppo femminile. Tra le ragazze spicca la Holly Carpenter, una ragazza madre da cui Michaels sarà irresistibilmente attratto.per, ...

ricpuglisi : Lettura consigliata per @luigidimaio e @nzingaretti: il libro di negoziazione 'Getting More' di Stuart Diamond, pr… - marcocappato : Non esistono buoni motivi per minacciare la vita delle persone, dunque neanche l'animalismo lo è. Direi anzi che qu… - Angela23763271 : RT @ricpuglisi: Lettura consigliata per @luigidimaio e @nzingaretti: il libro di negoziazione 'Getting More' di Stuart Diamond, professore… -