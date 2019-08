Banksy | scompare a Dover il suo murale sulla Brexit Le ipotesi | cancellato o venduto dai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019)lo aveva realizzato nel maggio 2017 e nel weekend del 24 e 25 agosto è misteriosamente scomparso. Si tratta deldedicato allarealizzato a, nel sudest dell’Inghilterra, con cui l’artista aveva ricoperto l’intera parete dell’ex Castle Amusements, un edificio nella zona portuale. Raffigurava un operaio impegnato a cancellare una delle 12 stelle della bandiera europea. In passato la famiglia proprietaria dell’edificio aveva espresso l’interesse di vendere l’opera, ma non è chiaro se questa sia stata rimossa o coperta con della vernice. Un residente di, David Joseph Wright, ha detto alla Cnn che un’impalcatura a 4 livelli è stata eretta sabato davanti alla parete e che la domenica mattina ilnon c’era più. Not hard to work this out.made a statement and the government didn’t like it. #StopSaveBritain...

