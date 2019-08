MotoGp | Viñales ammette | “ho fatto più di quello che la Yamaha permetteva | ho provato

MotoGp - Pagelle GP Gran Bretagna 2019 : Rins non molla - Marquez spreca - Vinales si sveglia tardi - Rossi svanisce - Dovizioso sfortunato : Non badate troppo ai 10, ai 9 o ai 6 che verranno consegnati nelle Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP di oggi. Il vero numero da sottolineare è il 13, intesi come i millesimi che hanno permesso ad Alex Rins di beffare Marc Marquez sul traguardo di Silverstone. La gara ha regalato emozioni alla prima, ed all’ultima curva. Nel mezzo poco, per colpa di moto e gomme che andavano gestite centellinando ogni sforzo. Ad ...

MotoGp – Rins incredulo - Marquez contento a metà e Viñales soddisfatto : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Silverstone : Le parole dei primi tre protagonisti del Gran Premio di Silverstone, vinto da Rins davanti a Marquez e Viñales Seconda vittoria in stagione per Alex Rins, che si prende il Gp di Silverstone davanti a Marc Marquez e Maverick Viñales. Lo spagnolo della Suzuki fulmina il campione del mondo proprio all’ultima curva, mettendo la propria moto davanti al connazionale della Honda per pochissimi centimetri, utili però per regalargli il ...

MotoGp - Risultato GP Gran Bretagna 2019 : trionfa uno stellare Alex Rins - Marquez ancora beffato! Terzo Viñales davanti a Rossi - out Dovizioso : Il secondo finale al cardiopalma consecutivo della MotoGP regala un’altra forte delusione a Marc Marquez dopo che lo spagnolo è stato nuovamente sconfitto all’ultima curva da uno strepitoso Alex Rins, autentica sorpresa di questo GP di Gran Bretagna 2019. Fin dai primi metri è stato chiaro che la Suzuki avesse trovato qualche magia nel setting perché il passo del ventiquattrenne è stato indiavolato, ma la vera magia è stata sul ...

MotoGp - Vinales ha già chiara la strategia : “proverò ad andare davanti sin da subito” : Il pilota della Yamaha ha commentato il risultato delle qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse al sesto posto Sesto posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp di Silverstone, il pilota spagnolo agguanta la seconda fila sulla griglia di partenza, limitando i danni in un pomeriggio non proprio esaltante. Alessandro La Rocca /LaPresse Un risultato che soddisfa fino ad un certo punto il rider della Yamaha, deciso ad affrontare al ...

VIDEO Maverick Viñales MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Il grip è molto migliorato - domani decideremo le gomme” : Bilancio decisamente incoraggiante per Maverick Viñales al termine della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha infatti firmato il terzo miglior tempo sul giro con la propria Yamaha, appena davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi, dimostrando anche un ritmo competitivo, tanto che il connazionale Marc Marquez lo ha indicato come principale favorito per il successo finale. L’iberico ...

MotoGp – Dalla caduta al feeling con la moto - Vinales sereno a Silverstone : “mi sto sforzando per fare la differenza” : Vinales commenta la prima giornata di prove a Silverstone: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna Prima giornata in pista positiva per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso al terzo posto il primo giorno di prove libere del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone sembra adattarsi particolarmente bene alla moto del team di Iwata, anche se Vinales ha dovuto fare i conti con una ...

Maverick Vinales MotoGp GP Gran Bretagna 2019 : “Possiamo crescere ancora tanto - domani decideremo le gomme” : Maverick Vinales è decisamente soddisfatto del suo lavoro in questa prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. La sua Yamaha ha messo in mostra un buon ritmo e il suo terzo tempo conclusivo spiega che lo spagnolo è veloce anche a livello di giro veloce. A sentire Marc Marquez sarà proprio lo yamahista (assieme a Fabio Quartararo) il favorito per la gara. Secondo l’ex Suzuki, invece, è troppo prematuro fare ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Fabio Quartararo nuovo record con il “giallo” - quindi Marquez - Vinales e Rossi : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo” e che ha visto l’ufficialità solamente diversi minuti dopo il proprio termine. Cosa è successo a Silverstone? Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez vola e stacca Vinales - Dovizioso 4° - Rossi penalizzato e 17° : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo”. Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una classifica che, in teoria, sarebbe stata decisamente diversa. Chi non ha avuto alcun problema, come suo solito, è stato ...

MotoGp – Meregalli analizza le Fp1 del Gp di Silverstone : dalla caduta di Vinales alla ‘collaborazione’ tra Rossi e Morbidelli : Meregalli fiducioso e ottimista dopo le prime prove libere del Gp della Gran Bretgna: le parole del team director Yamaha dopo le Fp1 di Silverstone Prima sessione di prove libere positiva per la Yamaha: il team di Iwata ha piazzato le sue quattro moto tra i migliori sette nelle Fp1 del Gp della Gran Bretagna, con Fabio Quartararo che ha segnato il miglior tempo. Bene a Silverstone anche Vinales, Morbidelli e Rossi, rispettivamente terzo, ...

MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge : i piloti incontrano Arrizabalaga [VIDEO] : Vinales e Crutchlow ospiti del Chelsea, una chiacchierata interessante e qualche palleggio allo Stamford Bridge con Arrizabalaga E’ tutto pronto a Siverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna: i piloti sono arrivati in terra inglese per un nuovo weekend di gara della MotoGp. In attesa di vedere i piloti protagonisti della conferenza stampa del giovedì, c’è chi si è divertito col pallone da calcio per un evento pre-Gp. ...

MotoGp – Sfida interna in casa Yamaha? Vinales motivato a Silverstone : “il nostro obiettivo è sempre lo stesso” : Vinales si crede: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Silverstone I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna per uno spettacolo unico. La Yamaha arriva in Inghilterra con sensazioni positive, poichè il circuito di Silverstone bene si adatta alla M1. “Silverstone è un percorso che mi piace molto e cercherò di fare del mio meglio dal primo giro. ...

MotoGp - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...

