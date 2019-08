Terremoto | Renzi | ‘evitiamo insulti e polemiche e diamo tutti una mano’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “La notte di Amatrice e degli altri territori colpiti dal sisma resterà per sempre nel mio cuore, ferita mai cicatrizzata, dolore ancora presente. Sono passati tre anni e sembra ieri. A chi insiste con le fake news e leassurde dico che ho fatto il premier per tre mesi dopo il. Prendermi gliper ciò che non ha funzionato nei tre anni successivi, non nei tre mesi, mi sembra ingiusto. Ma lasciamo stare glie le fake news: l’unico modo per ripartire ed evitare leè dareuna mano nell’ambito delle proprie responsabilità”. Lo scrive in un post su Facebook Matteo.“Il dolore delle famiglie delle 299 vittime -aggiunge- non avrà mai fine: almeno onoriamo la memoria di chi ha perso la vita ricostruendo senzainsieme”.L'articolo, ...

