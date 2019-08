Governo | Speranza | ‘spendersi con coraggio per nuovo corso ma serve discontinuità’ 2

Governo : Speranza - ‘spendersi con coraggio per nuovo corso ma serve discontinuità’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sono ore decisive per il futuro del Paese. è aperta la possibilità che possa nascere un nuovo Governo di svolta, frutto del dialogo tra tutto il centrosinistra ed il Movimento 5 Stelle. Non è impresa né facile né scontata. Già in queste prime ore emergono contraddizioni e diffidenze tra i partiti e nei partiti chiamati ad aprire il nuovo corso”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di ...

Governo : Speranza - ‘verificare condizioni per esecutivo di svolta’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Il crollo del muro di incomunicabilità tra centrosinistra e 5 stelle è un primo passo importante. Ora serve discutere di merito e verificare con coraggio e rigore le condizioni per un Governo di svolta”. Lo scrive il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, su Twitter. L'articolo Governo: Speranza, ‘verificare condizioni per esecutivo di svolta’ sembra essere il primo su ...

