Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07 | 30

(Di giovedì 22 agosto 2019)22 AGOSTOORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA-FIUMICINO E SALARIA LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA PRUDENZA! IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMI INTERVENTI, IN QUESTA SETTIMANA, DEI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA TERMINI E BATTISTINI IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolodel 22-08-ore 07:30 proviene daDailyNews.

