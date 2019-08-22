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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07 | 30 Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07:30 (Di giovedì 22 agosto 2019) Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI AURELIA E PISANA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ATTENZIONE POI PER I BANCHI DI NEBBIA SEGNALATI SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma-FIUMICINO E SALARIA LA VISIBILITA’ E’ RIDOTTA PRUDENZA! IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMI INTERVENTI, IN QUESTA SETTIMANA, DEI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA TERMINI E BATTISTINI IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA NAVETTE-BUS SOSTITUTIVE DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 07:30 proviene da RomaDailyNews.
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