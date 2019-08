Migranti | Salvini attacca Trenta | “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti” La

Open Arms - Migranti sbarcati - nave sequestrata. Salvini : "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio" : Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un ...

Open Arms - sbarco Migranti e sequestro nave/ Salvini 'Italiani vogliono porti chiusi' : Open Arms, pm Agrigento impone sequestro nave e immediato sbarco di tutti i migranti: indagini per omissioni di soccorso. Le ultime notizie

Migranti : Salvini - ‘ Open Arms - altro sbarco - altro processo? Non ho paura - difendo confini’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa di spaventami con l’ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell’Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che ...

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riaprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

**Migranti : Renzi a Salvini - ‘se credi in Vangelo - leggi Matteo e autorizza sbarco’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Io rispetto la sua fede religiosa che condiviso anche se con accenti diversi e allora legga il Vangelo, ovviamente secondo Matteo, quando dice ‘avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare’. Se crede in quei valori faccia sbarcare quelle persone che sono ferme, ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa”. Lo dice Matteo Renzi rivolto a Matteo ...

Migranti Open Arms si gettano in mare/ Spagna vs Salvini : "noi pronti a soluzione" : Migranti Open Arms si gettano in mare per tentare di raggiungere Lampedusa: soccorsi da Guardia Costiera, situazione disperata. Spagna vs Salvini

Migranti : Morani - ‘vicenda Open Arms non da paese civile - Salvini vergogna’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta succedendo con la Open Arms non è degno di un paese civile. Salvini è una vergogna per l’Italia”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd. L'articolo Migranti: Morani, ‘vicenda Open Arms non da paese civile, Salvini vergogna’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - Spagna : “A breve soluzione - non guardiamo dall’altra parte come Salvini”. Ma intanto i Migranti si buttano in mare : Dopo 19 giorni Open Arms è ancora in mare. Ma la svolta sembra vicina: Madrid infatti – che in precedenza aveva offerto i porti di Algeciras e Minorca, giudicati inutilizzabili dall’equipaggio – ha spiegato che offrirà una soluzione “nelle prossime ore”. A dirlo è stata la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles che, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia, ha sottolineato che si tratta di una ...

Migranti - Richard Gere contro Salvini : "Fa leva su paura e odio - è un baby Trump - ma voglio incontrarlo" : "Sono sicuro che non è come si presenta in pubblico". E su Carola Rackete, dice, "chi salva vite è un eroe"

Richard Gere : “Se Salvini spendesse del tempo con i Migranti cambierebbe la sua visione” : “Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione”. Risponde così Richard Gere in un’intervista al Corriere della Sera, interrogato sulla posizione anti-immigrazione di Matteo Salvini. L’attore americano, salito a bordo dell’Ong Open Arms per dare sostegno ai migranti, critica il leader della Lega:“Lui fa di ...

Immigrazione - Salvini : Open Arms tiene in ostaggio Migranti per provocare : Salvini, Open Arms tiene in ostaggio migranti."Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati