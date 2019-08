Il naufrago del materassino se la prende con i soccorritori | «Non capisco perché non mi

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019) «Stavo per morire di freddo. Nonnon mi abbiano trovato prima». Luigi Vazzana, il 28enne che si è addormentato sula Scilla, in Calabria, ed è stato trascinato dalle correnti a largo, se lacon i. Come ha spiegato al Corriere della sera: «Devo la vita a me stesso,sono stato capace di non perdere la testa, di usare il cervello e risparmiare le forze». Ed è così che racconta la sua brutta avventura: «Dopo essermi tuffato, portandomi dietro il, mi sono sdraiato a pancia in su e forse, ho avuto un colpo di sole, insomma sono svenuto. Mi sono svegliato dopo circa venti minuti che ero già distante dalla riva. Ho cercato di girarmi ma, nel farlo, ho notato che ilsi era bucato». E ancora: «Quando mi sono accorto di essermi allontanato dalla riva mi sono stretto ilbucato al petto, per ripararmi dal ...

RobertRobertof : @bloccastamazza @petra_romano Ah..si, quello del 'salga a bordo cazzo', detto da uno seduto in ufficio ad un Capitano naufrago... - Meinkaiser93 : @AlfioKrancic La vedo parecchio difficile.. Il naufragio prevede la perdita del mezzo marino. Altrimenti ogni bimbo… -