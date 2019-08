Golf | PGA Tour Championship 2019 | si conclude la caccia alla FedEx Cup Justin Thomas

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas non trema nel secondo atto della FedEx Cup. Suo il BMW Championship! : Dopo aver ipotecato la vittoria con un superbo terzo round, Justin Thomas non cede alla pressione ed amministra il cospicuo vantaggio nell’ultimo e decisivo atto del BMW Championship. La seconda kermesse della FedEx Cup sorride dunque alla stella americana, che chiude con lo score finale di -25 (263 colpi). Ben 3 le lunghezze di margine sul connazionale Patrick Cantlay, il quale precede di 2 colpi il giapponese Hideki Matsuyama, tra i ...

Golf - PGA Tour 2019 : un fenomenale Justin Thomas ipoteca la vittoria nel BMW Championship : Entra sempre più nel vivo il BMW Championship. La kermesse del PGA Tour valevole per la FedEx Cup, al termine della quale i migliori 30 classificati passeranno di diritto all’evento conclusivo, ovvero il Tour Championship, vede al comando uno strepitoso Justin Thomas. La stella americana risale la classifica stampando un sontuoso -11 nel terzo round del torneo dell’Illinois. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di Medinah ...

Golf - PGA Tour 2019 : secondo round stellare di Hideki Matsuyama! Il giapponese guida la classifica del BMW Championship : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Sul percorso par 72 del Medinah Country Club di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson e Jason Kokrak appaiati al comando del BMW Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua imperterrito la campagna della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship, evento che segue il The Northern Trust al quale partecipano i migliori 70 Golfisti della classifica a punti FedEx Cup in base al torneo della settimana appena conclusa. I migliori 30 del BMW Championship staccheranno poi il pass per l’atto conclusivo dei playoff, ovvero il Tour Championship. Al termine del primo round troviamo al comando la ...

Golf - PGA Tour – Patrick Reed torna al successo : suo il Northern Trust : Sedici mesi dopo l’ultima volta, Patrick Reed torna al successo: il Golfista texano si aggiudica il Northern Trust. Bassa classifica per Francesco Molinari Patrick Reed è tornato al successo sedici mesi dopo aver vinto il suo per ora unico major (Masters, 2018) imponendosi con 268 (66 66 67 69, -16) colpi nel Northern Trust – il primo dei tre tornei conclusivi della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione di 15 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Patrick Reed interrompe il digiuno e trionfa al The Northern Trust davanti ad Ancer : Per la seconda volta negli ultimi quattro anni è lo statunitense Patrick Reed a portarsi a casa il primo evento dei playoff della FedExCup. Il ventinovenne texano ha dominato il lotto dei 125 giocatori in partenza al The Northern Trust, manifestazione che apre il terzetto di tornei che decreterà il campione FedEx 2019, replicando il successo del 2016 e chiudendo con uno score finale di -16 e portandosi a casa il ricco bottino di 1.665.000$ ...

Golf - PGA Tour 2019 : Patrick Reed svetta dopo il Moving Day al The Northern Trust. Non risale Molinari : La fase finale della stagione del PGA Tour 2018/2019 è entrata nel vivo con il primo dei quattro tornei della FedEx Cup, il The Northern Trust, che è in corso di svolgimento sul campo Par 71 del Liberty National Golf Club (New Jersey); si sfidano in questo torneo i migliori 125 della classifica stagionale della Fed Ex che verranno progressivamente ridotti fino ai soli trenta che potranno prendere parte al Tour Championship di Atlanta. Al termine ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dustin Johnson al comando del The Northern Trust dopo i primi due round. Lontano Francesco Molinari : I protagonisti del PGA Tour sono impegnati nel primo torneo della FedEx Cup. Spazio infatti al The Northern Trust, evento a cui partecipano i primi 125 Golfisti della classifica che si basa sui risultati ottenuti dai giocatori durante la regular season del circuito PGA. Sul percorso par 71 del Liberty National Golf Club al termine dei primi due round troviamo in testa Dustin Johnson. L’americano guida la leaderboard con lo score di -12 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Troy Merritt al comando del Northern Trust dopo il primo giro - a metà classifica Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiano il giro di apertura del Northern Trust 2019, il primo dei tre appuntamenti che concludono la stagione del PGA Tour. Il regolamento prevede che al termine del torneo soltanto coloro che occupano le prime 70 posizioni nella classifica della FedExCup accedano al secondo evento dei Playoff, ovvero il BMW Championship, e la lotta per un piazzamento è quindi ancora più importante rispetto al solito. Sul percorso ...

Golf - PGA Tour 2019 : il Northern Trust lancia la corsa alla FedEx Cup. Francesco Molinari sfida i 124 migliori sul circuito americano : Comincia il tempo dei playoff della FedEx Cup, ed il primo dei tre tornei che si giocano per conquistarla passa dal 2017 sotto il nome di The Northern Trust, dopo esser stato conosciuto per anni come Westchester Classic e, per ragioni di sponsor, come Barclays. Dal 2007 questo appuntamento fa parte dei playoff della FedEx, ed è dunque soggetto a una particolarità: vi partecipano i 125 migliori giocatori nella specifica classifica (che in questo ...

Golf - PGA Tour 2019 : J. T. Poston scavalca Webb Simpson con un ultimo giro stellare e si aggiudica il Wyndham Championship : Si è concluso con un ultimo giro appassionante il Wyndham Championship 2019, ultimo appuntamento prima dei playoff di FedExCup per il PGA Tour 2019. Sul percorso del Sedgefield Country Club di Greensboro, in North Carolina (Stati Uniti), il giovane statunitense J. T. Poston (-22) ha centrato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito Golfistico mondiale grazie ad un sensazionale 62 di giornata (sei birdie e un eagle). Il 26enne cresciuto ...

Golf - PGA Tour 2019 : An Byeong-hun in testa al Wyndham Championship - ma che bagarre ad un round dal termine! : L’evento settimanale del PGA Tour entra nel vivo. Ci avviciniamo all’ultimo e decisivo round del Wyndham Championship (montepremi 6,2 milioni di dollari) con una leaderboard davvero serrata. Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) troviamo al comando An Byeaong-hun. Il sudcoreano guida la classifica con lo score di -17 (193 colpi), una lunghezza meglio degli americani Webb Simpson e ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Wyndham Championship Byeong Hun An ancora in testa - Brice Garnett insegue. Gran giro di Adam Svensson : Si è concluso nella notte il secondo giro del Wyndham Championship a Greensboro, in North Carolina. Così come dopo le prime 18 buche, al comando c’è il sudcoreano Byeong Hun An, che ha impiegato 65 colpi a concludere per la seconda volta il par 70 e a confermarsi leader con uno score complessivo di -13. Dietro di lui risale al secondo posto Brice Garnett, autore di un giro in -6 che porta il suo totale a -12. Al terzo posto, a -11, ...

Golf - PGA Tour 2019 : An e Im appaiati al comando del Wyndham Championship al termine del primo round : Il circuito del PGA Tour continua la stagione dando vita al Wyndham Championship 2019 (montepremi 6,2 milioni di dollari). Fondato nel 1938, il torneo si è svolto usualmente in primavera fino al 2003, anno in cui il calendario venne modificato. Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) si sfidano dunque i Golfisti del circuito professionistico più ricco, e dopo il primo round troviamo al comando ...